El Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación ha preparado unas directrices sobre la implementación de la reforma de la Ley de telecomunicaciones, que obliga a los grandes creadores de contenidos a adoptar las medidas necesarias para ofrecer un servicio estable a los usuarios. Esa normativa es conocida de modo simbólico como ‘ley Netflix’ y entró en vigor hace un año. Sin embargo, paradójicamente nunca fue aplicada a la plataforma de streaming que le da nombre, Netflix, pese a haber sido creada a partir de las críticas contra ella por el exceso de tráfico que provoca en las redes de comunicación.

La citada ley clasifica como grandes creadores de contenidos a seis empresas: tres extranjeras -Google, Meta (antes Facebook) y Netflix- y tres surcoreanas -Naver, Kakao y Wavve-. En base a ella, estos deben contar con un paquete de medidas que garanticen la estabilidad de sus servicios, y si surgen fallos el Gobierno podrá ordenar solucionarlos e incluso multarles si no cumplen sus instrucciones. Las autoridades explican que desde la entrada en vigor de esta norma no ha habido ni un caso de fallo de servicios o de mala calidad relacionado con Netflix, de ahí que esta mega plataforma de contenidos se haya mantenido al margen y no haya habido necesidad de adoptar acción alguna sobre el exceso de tráfico que genera en las redes nacionales de comunicación, mientras que hubo quince denuncias por servicio inestable del resto.

En este contexto, el Ministerio de Ciencia y TIC trazó unas directrices para una aplicación más efectiva y sin lagunas jurídicas de la ‘ley Netflix’. Estas incluyen criterios más detallados sobre los creadores de contenidos a los que va dirigida la ley, disposiciones para imponerles medidas más seguras para garantizar servicios de calidad, atención a las exigencias de los usuarios y procedimientos a seguir en caso de fallos en el servicio.

No obstante, se duda de si estas directrices podrán en efecto eliminar los vacíos legales de una ley cuya ambiguedad de criterios fue cuestionada desde su redacción.