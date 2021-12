EEUU anuncia boicot diplomático a Beijing 2022

ⓒ YONHAP News

A la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, celebrados en Corea, asistieron representantes diplomáticos y oficiales de numerosos países, como el entonces primer ministro japonés Shinzo Abe, el vicepresidente estadounidense Mike Pence e incluso la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong. A falta de solo dos meses para abrir el telón de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, se cuestiona si será posible ver una escena parecida en la cita olímpica que se celebra en la capital china. Por ahora, la respuesta parece ser que no, debido al boicot diplomático anunciado por Estados Unidos, al que ya se han sumado países como Reino Unido y Australia. Al respecto, el Comité Olímpico Internacional (COI) dijo "respetar" la decisión de Washington de no enviar una representación gubernamental de su país a los próximos Juegos de Invierno. Estados Unidos ha anunciado un boicot contra los Juegos Olímpicos de Beijing por los supuestos crímenes de lesa humanidad y genocidio cometido por China hacia la minoría uigur y otras vulneraciones graves de derechos humanos. No se trata de un boicot total, sino “a nivel diplomático”, es decir: no afecta a sus atletas, que son libres de competir en los Juegos, pero sí implica que no enviarán autoridades al evento deportivo. Por otro lado, China busca aprovechar los inminentes Juegos Olímpicos de Beijing y su ejemplo de éxito de lucha contra el coronavirus para elevar su posición en el mundo, al tiempo de allanar el camino del presidente Xi Jinping a revalidar su tercer mandato el próximo año. El anuncio de Estados Unidos de no enviar una delegación gubernamental ha sido un jarro de agua fría para China. Como era de esperar, las autoridades chinas respondieron con amenazas a quienes se sumen al veto a la cita olímpica. Las dos mayores economías del mundo mantienen muchos asuntos espinosos, incluso antes del boicot diplomático de Washington, y la noticia sobre la creación de una de las mayores empresas estatales de tierras raras del mundo por parte de China es otro de ellos.





Preocupa que China pueda utilizar su producción de tierras raras para controlar el plano económico, como mayor productor y distribuidor de un bien clave para la industria moderna, además de contar con los mayores yacimientos del mundo. La industria surcoreana importa de China un 91,2% de las tierras raras que precisa, y el sector empresarial quedaría expuesto a un gran riesgo político y económico si se produce una fricción con China. De hecho, la crisis de solución acuosa de urea del mes pasado se atribuye a esta excesiva dependencia de China. Se prevé que el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno anunciado por Estados Unidos será un revés para los planes del Gobierno surcoreano de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea. La cita olímpica en Beijing se veía como una gran oportunidad para Seúl en su cruzada por reemplazar el armisticio de guerra por un tratado de paz y reanudar el diálogo intercoreano y entre Washington y Pyongyang. En tanto, la situación puede complicarse aún más para Seúl pues podría verse forzado a elegir entre Washington y Beijing.