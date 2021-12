Doctor Prisionero (3) 하루 이틀 일이야?

Subtítulos

선민식: 김선생. 지금 급한 일이 생겨서 그러니까

나중에 다시 통화하지.

Seon Min Sik: Director Kim. Hablemos más tarde, es que me ha surgido una urgencia.

김선생:과장님. 여기가 더 급합니다. 병원에 응급환자가 들어왔습니다.

Dr. Kim : Doctor. Esto es una urgencia. Ha llegado un paciente grave a Emergencias.

선민식:응급 환자 들어오는 게 어디 하루 이틀 일이야?

수술할 의사 없다고 돌려보내면 되잖아!

Seon Min Sik: ¿Acaso es la primera vez que llega un paciente a Emergencias?

¡Diles que no hay cirujano para operarle y envíalo a otro hospital!





Expresión de la semana

하루 이틀 일이야?

Pronunciación: haru iteul iriya?

Traducción: ¿Acaso es la primera vez?





Explicación gramatical

Esta frase equivale a ‘¿acaso es la primera vez?’, ‘¿acaso no es algo frecuente?’ o ‘cada dos por tres’, es decir, expresiones que tienen que ver con la frecuencia con la que ocurre un hecho.

Analizando un poco más detalladamente nuestra expresión, 하루 이틀 일이야? empieza con el sustantivo 하루 (un día, una jornada) y le sigue 이틀 (dos días, dos jornadas). Por último, 일 es trabajo, caso, hecho, situación.

하루 이틀 일이야? se utiliza para indicar que un determinado estado o situación no surge de repente, sino que se viene dando desde hace mucho tiempo. Aunque está enunciada en forma de pregunta, en realidad, no cumple dicha función, ya que quien la dice no espera una respuesta concreta.

Generalmente usamos esta frase en contextos negativos, para criticar la frecuencia con la que ocurre algo que no deseamos o consideramos malo.

En lugar de 하루 이틀 일이야? podemos decir también 어제오늘 일이야?, expresión sinónima que en lugar de 하루 이틀 usa 어제 오늘, cuya traducción literal es ‘ayer y hoy’, pero se usa con el sentido de ‘estos días’, ‘últimamente’. Por ejemplo, si alguien tiene la costumbre de llegar tarde, y de hecho, está haciendo esperar a sus colegas, estos dirán: “지각하는게 하루 이틀일이야?” o “지각하는게 어제오늘 일이야?” Ambas oraciones significan: No es nada raro que llegue tarde, lo hace cada dos por tres.