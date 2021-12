Doctor Prisionero (4) 할 수 없죠

Subtítulos

간호사: 꼭 필요하신 거면 내일 과장님한테 보고한 다음에 보시죠?

Oficial: Si lo necesita realmente, podrá ver el registro luego de informarle a su superior de ello.

한소금: 우울 증세가 심해서 당장 자살을 할지도 모르는 환잔데,

괜찮을까요? 괜찮겠죠?

Han So Geum: Es que se trata de un paciente con síntomas de depresión grave y corre el riesgo de suicidarse. ¿Estará bien, no? ¿No le pasará nada, verdad?

간호사: 자, 자살이요?

Oficial: Sui… ¿suicidio?

한소금: 뭐 할 수 없죠. 내일 과장님한테 말씀드리고 봐야겠다.

그때까지 살아있어야 보겠지만. 그럼 수고.

Han So Geum: Bueno, no hay otro remedio. Mañana le informaré al respecto a mi superior para poder verlo. Eso si logramos que se mantenga con vida hasta entonces. Hasta luego.

간호사: 잠시만요!

Oficial: ¡Espere!





Expresión de la semana

할 수 없죠

Pronunciación: hal su eopjyo.

Traducción: No hay otro remedio.





Explicación gramatical:

할 수 없죠 quiere decir: No hay otro remedio, ni modo, qué se le va a hacer… Esta expresión se utiliza para indicar que no hay nada más que hacer con respecto a una situación. También se puede utilizar cuando el hablante da a entender que tomará una decisión por su cuenta, al ver que la otra parte no acepta o no puede tomar una decisión, pese a que ya le ha sugerido varias o se lo ha explicado detalladamente. Al enunciar 할 수 없죠, se logra el efecto de hacer que el hablante se sienta avergonzado o impaciente y tome una decisión.

La traducción literal de 할 수 없죠 es: no puedo hacerlo. Sin embargo, no se refiere a la incapacidad de una persona para hacer u obrar de cierta manera; sino que significa que ‘no hay remedio o solución’. Por consiguiente, en lugar de 할 수 없죠 también podemos usar como frase alternativa: ‘어쩔 수 없죠’ o ‘달리 방도가 없죠’. Todas estas expresiones son sinónimas y tienen el sentido de ‘es inevitable’, ‘no hay manera’, ‘ni modo’.

El siguiente es un ejemplo de su uso. Supongamos que están cocinando un pastel y, en vez de ponerle azúcar le han agregado mucha sal. Entonces, en este caso pueden decir: “할 수 없죠”, en el sentido de que es irremediable y que deberán tirar el pastel o bien comérselo pese a su mal sabor.