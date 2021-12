Wonderful Platform lleva la IA al cuidado de las personas

ⓒ Wonderful Platform

Establecida en enero de 2016, Wonderful Platform es una empresa que pretende mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables mediante la tecnología. En concreto, es un proveedor de servicios de inteligencia artificial enfocado a cuidar y ayudar a las personas mayores. “Dasom” es el nombre del robot inteligente que ha desarrollado para ello y “AVAdin” es la plataforma de servicios de esta compañía. En tiempos que la demanda de servicios no presenciales se ha disparado, esta compañía busca crear nuevos valores en la sociedad de la mano de la tecnología y la innovación con el objetivo de llegar a ser una firma líder global en el sector de cuidado de las personas. Un total de 1.670.000 personas mayores de 65 años viven solas en Corea en 2021, lo que supone un aumento de un 24% respecto a las cifras de 2017. Además, cada vez son más los ancianos que fallecen en soledad sin que nadie se dé cuenta. En Corea, se registraron 1.385 muertes de este tipo en 2020, algo que tal vez podría haberse evitado con una debida asistencia. El problema radica en que el número de personas de la tercera edad que viven solas aumenta, pero las políticas a favor de este grupo siguen siendo insuficientes. Simplemente, hay escasez de profesionales de atención social, pues en promedio cada trabajador se encarga de 20 ancianos, e incluso de hasta 30 en algunas regiones. El robot inteligente Dasom fue creado para ayudar a las personas de la tercera edad a llenar ese vacío. No es un simple altavoz inteligente, sino un asistente que ofrece compañía mediante numerosas funciones tales como hacer llamadas o videoconferencias, reproducir los contenidos y programas favoritos, leer textos, recordar la hora de tomar los medicamentos y mantener una conversación, por ejemplo, para que los ancianos se sientan menos solos. Adicionalmente dispone de un chatbot de inteligencia artificial que no solo responde a las preguntas de los usuarios, sino que también puede mantener una conversación para que se sientan acompañados y aliviar en parte su soledad. Además, puede hacer llamadas de emergencia a la familia o a las autoridades de la zona con una orden de voz, y enviar notificaciones en caso de no detectar movimiento en una persona durante un cierto periodo de tiempo.





Ante la creciente demanda de servicios no presenciales enfocados al cuidado de las personas, Wonderful Platform trabaja por ampliar el uso de sus productos y servicios a más sectores. El robot Dasom y la aplicación AVAdin poseen un gran potencial para ganar presencia en el “mercado plateado” o de adultos mayores a nivel mundial, al estar diseñado para adaptarse a cualquier idioma. Más que vender, esta empresa busca posicionarse como proveedor de plataformas y punto de encuentro entre productos y personas, entre servicios y personas y entre personas y personas.