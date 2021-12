Recetas de temporada: Brotes de soja (콩나물)

ⓒ Getty Images Bank

Si hay algo que apetece en la temporada de frío es una buena sopa. Una de las sopas calientes más frecuentes en la mesa de los coreanos, máxime en invierno, es la sopa de brotes de soja. Y precisamente hoy hablaremos de su ingrediente principal: los brotes de soja, conocidos con el nombre de “kongnamul” en Corea.

Los brotes de soja son un alimento barato, popular y fácil de conseguir en Corea, que además aporta múltiples beneficios para la salud. Consiste en soja germinada, pero sus propiedades nutritivas son aún mejores. La soja en sí no contiene vitamina C, pero en el proceso de germinación adquiere este nutriente, conocido por tener efecto antioxidante y reforzar el sistema inmunológico. La cantidad de vitamina C en 100 gramos de brotes de soja es el triple de la de una manzana y equivale a una cuarta parte del volumen que necesita un adulto al día. Pero la vitamina C es muy sensible al calor, y por eso es recomendable hervir los brotes de soja en agua salada o cocerlos a fuego en menos de 2 o 3 minutos. Cabe recordar que la cantidad de vitamina C en los brotes de soja aumenta hasta los siete días desde la germinación, pero luego disminuye. Asimismo, es mejor no superar una semana desde la germinación para consumirlos, no solo porque sean más nutritivos antes, sino también porque son más sabrosos.

Los brotes de soja también aportan vitaminas tipo B1, B2 y ácido aspártico. Este último es un aminoácido que ayuda a aliviar los síntomas de la resaca, y por eso, es muy común entre los coreanos tomar una sopa de brotes de soja o “kongnamulguk” por la mañana después de una noche de copas.





ⓒ Getty Images Bank

Hoy les invitamos a conocer la receta de “kongnamul muchim” o brotes de soja sazonados.

Los ingredientes necesarios son: 300 gramos de brotes de soja, dos cucharas de sal, dos cucharas de cebolleta verde cortada en juliana, media cuchara de ajo molido, media cuchara de aceite de sésamo y una cuchara de semillas de sésamo.

Primero, lavamos cuidadosamente los brotes de soja en agua. Los ponemos en una olla y añadimos agua hasta que la mitad de los brotes de soja queden sumergidos. También agregamos una cuchara de sal. Tapamos la olla y hervimos a fuego alto durante unos 2 minutos 30 segundos. Apagamos el fuego y escurrimos el agua. Inmediatamente, sumergimos los brotes de soja cocidos en agua fría para que no pierdan la textura crujiente. Cuando se enfríen escurrimos nuevamente el agua. Ahora, en un bol ponemos los brotes de soja, cebolleta verde cortada en juliana, ajo molido, aceite de sésamo, semillas de sésamo y una cuchara de sal, y lo mezclamos todo muy bien. Lo servimos en un plato y ¡ya está listo para disfrutar!