Directores destacados del Cine Coreano: Música

Cho Young Wuk, el mejor colaborador musical del director Park Chan Wook

Obras: Contact (접속), Área de Seguridad Conjunta (공동경비구역 JSA), Old Boy (올드보이), Simpatía para la Srta. Venganza (친절한 금자씨), No importa que sea cyborg (싸이보그지만 괜찮아), Bakjwi (박쥐), Agassi (La doncella, 아가씨), etc.





Bang Jun Seok, el director musical más versátil del cine coreano

Obras: Eres mi sol (너는 내 운명), Estrella de radio (라디오 스타), Sado (El trono, 사도), Un anarquista en la colonia (박열), Jasaneobo (El libro de peces, 자산어보), etc.





Jung Jae Il, el maestro creador de la música de ‘Parásitos’ y ‘Squid Game’

Obras: Okja (옥자), Parásitos (기생충), Squid Game (El juego del calamar, 오징어 게임), Haemoo (해무), Wish (바람), etc.