GOT the beat se estrena con “Step Back”

GOT the beat, la nueva unidad femenina de SM Entertainment, lanzará oficilamente el tema “Step Back” el 3 de enero a las 6:00 p.m. (hora coreana), a través de diversas plataformas musicales.





Mezcla del Hip Hop y R&B, la canción se caracteriza por una melodía pegadiza que acompaña a las portentosas voces de sus siete integrantes: Tae Yeon y Hyo Yeon de Girl´s Generation, Seulgi y Wendy de Red Velvet, Karina y Winter de Aespa, y la solista BOA.





GOT the beast es la primera unidad del proyecto “Girls on Top” de SM Entertainment donde las artistas femeninas de la agencia unen fuerzas en distintas subunidades.





El 1 de enero, la banda ofreció su primera actuación durante el concierto online “SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS”KWANGYA”.