Doctor Prisionero (5) 누가 알았겠어

나이제: 덕분에 잘 넘겼습니다. 감사합니다. 여사님.

Na Yi Je: Logré salir del paso, gracias a Ud. Muchas gracias, señora.

오정희: 그나마 출자자 명부 이름들이 다 차명이었으니 못 알아봤겠지.

실명이면 금방 들통 났을 걸?

Oh Jeong Hi: Afortunadamente, todos los nombres de la lista de inversores eran testaferros, por lo que no pudieron reconocerlos. Pero si hubiéramos usado el nombre real, seguramente nos habrían descubierto de una vez.

나이제: 그러게요.

Na Yi Je: Así es.

오정희: 하여튼 세상에 믿을 놈이 없다니까. 김상춘 그 놈이 배신할 줄

누가 알았겠어.

Oh Jeong Hi: Como siempre digo, no se puede confiar en nadie en este mundo. ¿Quién hubiera imaginado que ese patán de Kim Sang Chun nos engañaría?





Expresión de la semana

누가 알았겠어

Pronunciación: Nuga aratgesseo

Traducción: ¡Quién lo habría imaginado!





Explicación gramatical

Esta frase empieza con 누가, que es la forma abreviada de 누구가 y corresponde a ‘quién’, en referencia a una persona indefinida. Por su parte, -겠- es un sufijo que implica suposición, y como tal, se usa para tantear o hacer una hipótesis e incluso adivinar algo.

누가 알았겠어? es un enunciado en forma de interrogación, pero que no espera precisamente de una respuesta; sino más bien, se usa para expresar sorpresa cuando ha sucedido algo que el hablante nunca imaginó o pensó.

En ocasiones, y dependiendo de los contextos, puede equivaler a frases como ‘Quién lo había dicho?’ o ‘Quién lo hubiera esperado’. Generalmente, en este tipo de oraciones, solemos interponer la expresión -을 줄. Por consiguiente obtendríamos ‘누가 그럴줄 알았겠어?’ Por ejemplo, dado que en mayo es plena primavera en Corea, se da por sentado que no nevará en absoluto. Sin embargo, en caso de que nieve por una anomalía climatológica, podríamos exclamar:





- “5월에 눈이 내릴 줄 누가 알았겠어 (¿Quién se hubiera pensado que nevaría en mayo?)”





Asimismo, en lugar de ‘누가 알았겠어’, podemos alternar por ‘누가 상상이나 했겠어? (¿Quién se lo hubiera imaginado?)’.