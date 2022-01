IMFACT se disuelve

ⓒ YONHAP News

Al no renovar contrato con su agencia representante Star Empire Entertainment,

el quinteto masculino IMFACT ha anunciado su disolución.





El 4 de enero, la agencia emitió un comunicado anunciando que, tras largas deliberaciones con la banda, han decidido no prorrogar el contrato.





Tras debutar en enero de 2016 con “LOLLIPOP”, IMFACT realizó una activa promoción musical bajo el sello Star Empire Entertainment, con temas como “In The Club”, “Please Be My First Love”, “NANANA” o “Lie”, entre otros.