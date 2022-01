Pase sanitario: controversia sin fin

ⓒYONHAP News

Un tribunal de Corea aprobó parcialmente esta semana una demanda solicitando suprimir el pase sanitario en academias privadas y salas de estudio, cuestionando la objetividad de esa medida, uno de los ejes centrales de la estrategia del Gobierno para reprimir la pandemia.





Concretamente, el Tribunal Administrativo de Seúl aceptó el día 4 la demanda interpuesta contra de la directora de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades y del ministro de Salud y Bienestar, por un grupo de padres que se oponen a la aplicación del pase sanitario a menores. Básicamente, solicitan anular la obligatoriedad del pase sanitario en academias privadas y salas de estudio, muy frecuentadas por adolescentes. Al contar con la aprobación del tribunal, la petición entró en vigor inmediatamente. Por tanto, no será obligatorio presentar certificado de vacunación o de PCR negativa para acceder a dichas instalaciones de uso público, al menos hasta emitir el dictamen final sobre la demanda administrativa en cuestión. Eso sí, eso no impedirá que el pase sanitario sea de uso obligatorio para adolescentes a partir de doce años, que entrará en vigor en marzo.





La reciente decisión del Tribunal Administrativo de Seúl, si bien afecta solo a academias privadas y salas de estudio, tiene más implicaciones, pues pone freno a las medidas de control sanitario del Gobierno, a menos de un mes de entrar en marcha el pase sanitario, y casi con toda seguridad podría repercutir en todo el sistema, o al menos afectar a la implementación del pase sanitario en sí.





El tribunal argumenta que el pase sanitario limita el derecho al aprendizaje de las personas no vacunadas, al impedirles acceder a academias privadas y salas de estudio. Asimismo, no considera que suprimir el pase sanitario a esos lugares repercuta negativamente en el bienestar público, y ante la prevalencia de los contagios post-vacunación, es difícil afirmar que los no vacunados aumentan el riesgo de propagación más que los vacunados, tanto como para restringir su acceso a ciertas instalaciones de uso público.





Claramente, este argumento choca de frente con la lógica alegada por las autoridades al activar marcha el pase sanitario, y por tanto se estima que a partir de entonces habrá más polémica, en sintonía con otra petición para suprimirlo presentada por un grupo de médicos y ante el feroz rechazo de los comerciantes.