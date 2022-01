ⓒ Getty Images Bank

Hoy seguimos nuestro recorrido por los palacios reales de Seúl conociendo el Changdeokgung창덕궁 y el Changgyeonggung창경궁. Para ello nos bajaremos en la estación Jongno 3-ga, donde se entrecruzan las líneas 1, 3 y 5 del metro.





Los palacios Changdeokgung y Changgyeonggung eran conocidos en la época Joseon como los Palacios del Este por estar ubicados al este del palacio de gobierno Gyeongbokgung경복궁.

El Changdeokgung fue construido por orden de Taejong태종, el tercer monarca de la dinastía Joseon, que reinó entre los años 1400 y 1418. Su nombre era Yi Bang Won이방원 y era el quinto hijo y mano derecha de Yi Seong Gye 이성계, el fundador de la dinastía. Creyó que sucedería a su padre en el trono, pero no fue favorecido con el título de príncipe heredero. Esto lo llevó a ponerse al frente de una sangrienta rebelión para hacerse con la corona, que finalmente alcanzó tras matar a varios ministros y a sus dos medio hermanos. El palacio de gobierno Gyeongbokgung fue el escenario de esos sucesos y Taejong no se sentía cómodo en ese lugar, así que decidió construir un nuevo palacio. Sus sucesores también prefirieron residir en el nuevo palacio Changdeokgung. Por esta razón, cuando todos los palacios reales fueron quemados durante la Invasión Japonesa de 1592, fue reconstruido el Changdeokgung en primer lugar, lo que lo convirtió en el palacio más habitado por los reyes durante los 500 años de la dinastía Joseon.

Había otra razón importante por la que los reyes preferían el palacio Changdeokgung: el extenso parque que había en la parte posterior que se conoce con el nombre de “Biwon비원” o “Jardín secreto”. El Biwon ocupa el 60% del solar del palacio y es uno de los ejemplos más representativos de lo que es un jardín tradicional coreano. ¿Y qué es lo que diferencia a un jardín tradicional de los jardines modernos? Que un jardín tradicional no parece hecho por la mano del hombre sino por obra de la naturaleza. Así es, el principal objetivo de la jardinería tradicional no era transformar el entorno sino armonizar con él. Por esta razón, tanto el bosque como los hermosos estanques y pabellones que adornan aquí y allá el jardín no parecen hechos por la mano humana sino que existieron allí desde siempre. El Biwon era el lugar de paseo y descanso de la familia real. Allí el rey cumplía con la ceremonia de arar la tierra y la reina con la ceremonia de criar gusanos de seda. Gracias a la belleza y la paz que se respira en el Biwon, la UNESCO declaró en 1997 al palacio Changdeokgung como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recuerden que para acceder al Biwon, hay que pagar una entrada aparte de 5.000 wones y reservar la visita con antelación.

Dijimos al principio que el palacio Changdeokgung y el Changgyeonggung recibían el nombre conjunto de “Palacios del Este”. Existe otra razón para que sean nombrados siempre juntos y es que estos palacios están pegados uno al lado del otro. El palacio Changgyeonggung fue construido en 1483 por el rey Seokgjong석종 con el fin de alojar a tres reinas madres: su abuela, su madre y su tía. Si bien fue un palacio secundario, no estuvo exento de importancia histórica, ya que fue el escenario de la ejecución de Jang Hee bin장희빈, la concubina que conquistó al rey Sukjeong숙정 y provocó la muerte de la reina Inhyeon인현 por amor, celos y ambición a fines del siglo XVII; y también de la trágica muerte del príncipe Sado, que fue condenado a morir de hambre y sed dentro de un mueble arrocero por orden de su padre el rey Yeongjo영조 en el siglo XVIII.

Durante la época de la dominación colonial japonesa, los nipones construyeron un zoológico y un botánico en los solares del palacio Changgyeonggung para denigrar la monarquía de Joseon y pisotear el orgullo de los coreanos. El zoológico y el botánico fueron desmantelados y trasladados a otro sitio recién en 1983. En la actualidad todavía permanece en los recintos del palacio el vivero de cristal, que fue preservado por ser el más antiguo vivero occidental que existe en el país. Este vivero, lleno de hermosos bonsais y especies exóticas, junto con el gran estanque de forma rectangular que adorna el solar, son los principales atractivos del palacio Changgyeonggung, que vale la pena recorrer junto con el palacio Changdeokgung.