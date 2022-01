Doctor Prisionero (7) 미안하게 됐네

Subtítulos

선민식: 진짜 미안하게 됐네. 자넬 이렇게 만든 새끼는 내가 책임지고

잘리게 만들테니까 우선 진정서부터 제출하지.

Seo Min Sik: No sabes cuánto lo siento. Yo haré todo lo posible para destituir al bastardo que te hizo esto, así que primero presenta una instancia.

김석우: 아니, 그 의사로 가죠.

Kim Seok Woo: No, seguiré con ese médico.

선민식: 가다니 뭘 말인가?

Seon Min Sik: ¿Qué quieres decir con que seguirás con él?

김석우: 그 꼴통 의사 시켜서 나 구속집행정지 만들어 달라고요.

Kim Seok Woo: Que le pida a ese médico idiota que me obtenga la suspensión de la detención.





Expresión de la semana

미안하게 됐네

Pronunciación: mianage doetné

Traducción: No sabes cuánto lo siento





Explicación gramatical

미안하게 됐네 incluye el verbo 되다, el cual se usa para expresar que algo o alguien ha llegado a una determinada situación o estado. 미안하게 됐네 se usa cuando el hablante ha hecho una promesa o se ha comprometido a ayudar a otra persona o a hacer algo pero las circunstancias no se lo han permitido y no ha podido cumplir con su palabra. O sea, que esta frase sirve para expresar un sentimiento de arrepentimiento. Asimismo se puede usar para manifestar una disculpa, cuando las cosas no han salido bien o ha ocurrido un percance debido a un error, malentendido o falta de quien la dice.

El verbo 되다, el cual está incluido en este enunciado, este corresponde a ‘convertirse’, ‘transformarse’, ‘ser’ y cuando le antecede la partícula ‘-게’ (como es el caso de la frase que estamos aprendiendo ‘미안하게 됐네’) adquiere el sentido de ‘alcanzar una determinada situación o estado’. Por ejemplo, a menudo se utiliza en expresiones tales como “상황이 복잡하게 되다 (la situación se ha complicado)”, “사정이 힘들게 되다 (la situación se ha vuelto difícil)”.