Doctor Prisionero (8) 얼굴 좀 보자

Subtítulos

정의식: 이거 뭐 하는 친구야.

Jeong Ui Sik: ¿Y este quién es?

검사보: 방문록엔 의사로 기입 돼 있습니다.

Asistente de fiscal: En el libro de visitas está registrado como médico.

정의식: 이 새끼 봐라. 병원 어디로 갈지 정하고 임검 날짜 잡아서 통보해.

나이제, 너 얼굴 좀 보자.

Jeong Ui Sik: Aquí me huele a gato encerrado. Luego de escoger el hospital al que lo trasladarán, fija la fecha de la inspección y notifícale al respecto. Na Yi Je, déjame ver tu cara.





Expresión de la semana

얼굴 좀 보자



Pronunciación: eolgul jom bojá

Traducción: Déjame ver tu cara





Explicación gramatical

En realidad, esta expresión se usa a menudo cuando hablamos por teléfono con un amigo, conocido o pariente con el que llevamos mucho tiempo sin vernos. Sería el equivalente a la frase en castellano: “Veámonos un día de estos” o “Espero verte pronto” o “Encontrémonos un día de estos”.

Sin embargo, en el contexto del episodio que extrajimos de la serie ‘Doctor prisionero’, no tiene este sentido, sino que la persona que lo dice (en nuestro caso el fiscal 정의식), lo expresa con el sentido de: “A ver, averigüemos qué tipo de individuo es este Na Yi Je” o “A ver, veamos de quién se trata”. Asimismo, en ocasiones suele usarse en contextos de pelea o discusión, como diciendo: “A ver déjame que te vea cara a cara” y por tanto puede tener un tono ofensivo o agresivo.

Volviendo al uso de este enunciado en su sentido general podemos expresar “얼굴 좀 보자”, ante amigos o personas muy cercanas que no hemos visto desde hace tiempo. Semejante a esta expresión es ‘얼굴 잊어버리겠다’, que se usa con el sentido de ‘hace tanto que no nos vemos que casi me olvidaré de cómo eres’.

Relacionado a este tipo de frases, también es muy frecuente expresar: “‘앞으로 얼굴 좀 자주 보자”, que corresponde a ‘Veámonos más a menudo en adelante’ y con ello estamos manifestando nuestro deseo de ver más frecuentemente a esa persona.