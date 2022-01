Japón busca incluir minas de Sado como Patrimonio Mundial

ⓒYONHAP News

Japón intenta incluir las minas de la isla de Sado, lugar donde explotó inhumanamente a trabajadores coreanos durante el colonialismo, en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Las minas de oro de la isla de Sado, ubicadas en la prefectura de Niigata en Japón, se hicieron famosas al descubrirse una abundante reserva mineral. En su mejor época permitían extraer 440 kilogramos de oro y cuarenta toneladas de plata al año. Así, desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del XIX, sirvieron como importante fuente de recursos financieros, directamente explotados por el shogunato Tokugawa (Edo Bakufu) que entonces ostentaba el poder en todo Japón. Más tarde, la extracción de oro fue prohibida. Sin embargo, tras estallar la Guerra del Pacífico -también conocida como Gran Guerra de Asia Oriental- Japón obtuvo de esas minas cobre, hierro y zinc, recursos necesarios para continuar con la guerra, imponiendo trabajos forzosos a los obreros para aumentar la producción.

Hoy en día, las minas de Sado son un destino turístico designado como sitio histórico por el Gobierno japonés. Al llegar, los turistas recorren unos 300 metros de los túneles cuya longitud total alcanza unos 400 kilómetros, donde hay instalados muñecos que representan las actividades mineras que antaño se realizaban en ese lugar. También pueden acceder a otros puntos de un pueblito aledaño para conocer cómo era la vida en la isla.

Las minas de la isla de Sado, en términos industriales, son valiosas. Es innegable que desde el siglo XVII allí se extrajo oro de calidad con innovadoras técnicas mineras que Japón desarrolló por cuenta propia. Sin embargo, la polémica en torno al proyecto de Tokio de designarlas como Patrimonio Mundial está en que solo destaca ese aspecto: la gloria de la que disfrutó ese sitio durante el periodo Edo. Así, deja al margen y sin mencionar la cruel explotación que cometieron los japoneses contra trabajadores movilizados de sus colonias, en su gran mayoría coreanos. En otras palabras, destaca solo lo bueno y omite lo que no le conviene que el mundo sepa, asumiendo una actitud imperdonable al registrar solo parcialmente la historia.

Lo peor es que no es la primera vez que Japón impulsa un proyecto así. Actuó igual al promover la campaña para incluir la isla de Hashima (referida como isla del Acorazado por las murallas que se construyeron para protegerla del fuerte oleaje del mar y de los tifones) limitando el periodo a considerar solo hasta el año 1910, para no tener que aludir a la explotación laboral. Entonces, la Unesco puso como condición para la inscripción de Hashima como Patrimonio Mundial que Tokio ofreciera información suficiente como para que todo visitante pudiera conocer la historia completa de lo acontecido en la isla. Japón aceptó la condición, sin embargo no cumplió la recomendación de la Unesco.