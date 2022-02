Doctor Prisionero (10) 얘기 좀 해

Subtítulos

오정희 : 어머 깜짝이야!

Oh Jeong Hi: ¡Ay qué susto!

나이제: 어, 여기 계셨네

Na Yi Je: Ah, por fin la encontramos.

오정희: 뭐야 얘네들.

Oh Jeong Hi: ¿Quiénes son estos?

나이제: 인사해 제 동생이고요, 그리고 소금씨 동생 한빛, 이쪽은...

Na Yi Je: Salúdenla. Ella es mi hermana y este es Han Bit, el hermano de So Geum, y ella es…

한소금: 한소금입니다.

Han So Geum: Soy Han So Geum.

오정희: 소금인지 설탕인지 내가 알 바 아니고

나랑 얘기 좀 해.

Oh Jeong Hi: Ellos no me interesan,

quiero hablar contigo.





Expresión de la semana

얘기 좀 해

Pronunciación: yaegi jom hae

Traducción: Quiero hablar contigo





Explicación gramatical

Esta expresión se usa cuando quien la dice, necesita una explicación ante una situación, tiene una queja sobre ella o ha ocurrido un problema. Aunque la oración en sí tiene un carácter imperativo, pues su traducción textual es ‘hablemos’, en realidad puede interpretarse con el sentido de que el hablante quiere dialogar o referirse a algo con su interlocutor, es decir, que también puede equivaler a frases como ‘necesitamos hablar’, ‘tenemos que hablar’, o sea, ‘quiero hablar contigo’.

얘기 좀 해 (Quiero hablar contigo) se usa generalmente ante personas de la misma o inferior categoría o nivel en términos de edad, jerarquía o estado. Por tanto, si necesitan dirigir un enunciado con este sentido hacia una persona mayor o a quien deban un trato honorífico, tendrán que optar por versiones más respetuosas tales como: “잠시 말씀 좀 나눠도 되겠습니까? (Podemos hablar un rato?)”

Volviendo a la frase de esta semana, 얘기 좀 해 también puede ser usada para sugerir o instar a alguien a que diga algo cuando solo está escuchando sin decir nada ni opinar. En este caso, tendría el sentido de ‘Dí algo’, ‘Habla’.