Ha Sung Woon regresa con álbum especial

Ha Sung Woon, del grupo proyecto Wanna One, lanzará un nuevo álbum especial, titulado “YOU”.





El EP contiene cinco temas, incluida la canción principal “Can’t Live Without You” y las bandas sonoras “Fall In You” de la serie “True Beauty” y “Think of You” del drama “Her Private Life”.





El lanzamiento está programado para el 9 de febrero.





Ha Sung Woon debutó a través del grupo proyecto Wanna One en agosto de 2017, y desde 2019 comenzó su trayectoria solista con su primer mini álbum “My Moment” en 2019.