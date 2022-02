‘Chun Tae-il’ & Bang Eun Jin

Chun Tae-il (태일이)





Hace media década, el 13 de noviembre de 1970, ocurrió algo que marcó un hito en la historia del movimiento obrero de Corea del Sur: la autoinmolación de Chun Tae Il, un joven cortador de tela que optó como último recurso para hacerse escuchar por quemarse a lo bonzo y así denunciar las inhumanas condiciones en las que trabajaban los obreros en el Mercado Pyeonghwa, entonces la mayor “fábrica” textil de Corea, y exigir mejoras. Su decisión final fue impactante, pero justamente por eso, a partir de ahí la gente en este país empezó a tener noción de lo que eran los derechos laborales y el trato de los trabajadores comenzó a cambiar, aunque muy lentamente. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que cuando se inmoló, Chun Tae Il era apenas un joven de 22 años, “un niño” aún para su madre. Una persona que apenas empezaba a vivir. Y es ese Chun Tae Il, el ser humano detrás de los merecidos pero tan densos calificativos que la historia le da como “héroe” o “símbolo del movimiento obrero de Corea”, el que retrata la película animada Chun Tae-il del director Hong Jun Pyo.





El largometraje se ambienta en las postrimerías de la década de 1960 y 1970, época en la que Chun Tae Il empezó a trabajar en el Mercado Pyeonghwa a la edad de diecinueve y que por diversas circunstancias fue llevado a iniciar un movimiento para mejorar las condiciones de trabajo de los obreros textiles, cuestionando si era justo el trato que recibían y toleraban como algo obvio, inalterable. En particular, la cinta ilustra el paulatino cambio de Chun Tae Il de joven común y corriente a luchador en pro de los derechos laborales tanto suyos como de sus compañeros, exponiendo la vida tan intensa que tuvo por el sueño de vivir en armonía y en solidaridad con lo que le rodeaba, aún en tiempos tan confusos y opresivos.





ⓒYONHAP News

Rostros del cine coreano: Bang Eun Jin





Bang Eun Jin debutó como actriz en la película ‘Los montes de Taebaek (태백산맥)’ en 1994. Desde entonces participó en numerosas producciones, gran parte de ellas bastante controvertidas como ‘Puerta azul (파란 대문)’, en la que personificó a una prostituta retirada, o ‘Dirección desconocida (수취인불명)’ del director Kim Ki Duk. Sin embargo, en la década de 2000 decidió dar un giro en su carrera y se inició en la dirección cinematográfica, hasta que en 2005 estrenó su ópera prima: la película de suspense ‘Princesa Aurora (오로라 공주)’. Desde entonces ha venido ampliando su filmografía con películas como ‘Sospechoso X (용의자 X)’ (o ‘Número perfecto’, según su título en inglés para el mercado internacional), también un thriller.





Su obra cúspide hasta la fecha es “De vuelta a casa (집으로 가는 길)” (Way back home), una cinta basada en una historia de la vida real de una mujer que al hacer el trabajo de llevar un maletín a Europa sin saber que dentro había droga, fue arrestada en Francia y encarcelada en la prisión de Martinica. Por esta película, Bang Eun Jin recibió excelentes críticas, mientras que los protagonistas, la actriz Jeon Do Yeon y el actor Go Su recibieron importantes premios.