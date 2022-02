Doctor Prisionero (12) 웃음이 나와요?

Subtítulos

김영선: 아니 난 속이 타 죽겠는데, 당신은 웃음이 나와요?

Kim Yeong Seon: ¿Te parece gracioso cuando a mí me consume la angustia?

선민식: 속 탈 게 뭐 있어. 이제 곧 여기서 나갈 거고

어디든 갈 수 있는데.

Seon Min Sik: No hay razón para que te angusties. Pronto saldré de aquí

y podré ir a donde quiera.

김영선: 그게 무슨 말이예요?

Kim Yeong Seon: ¿Qué quieres decir con eso?

선민식: 내가 쥔 패가 조커거든. 어디든 붙을 수 있는 최강 조커 패.

Seon Min Sik: Mi juego de cartas incluye el comodín.

Tengo el comodín más poderoso que me sirve para cualquier lugar.





Expresión de la semana

웃음이 나와요?

Pronunciación: useumi nawayo?

Traducción: ¿Te parece gracioso?





Explicación gramatical

Esta expresión se utiliza para manifestar el descontento con una persona ante la que se siente molestia o preocupación porque algo no va bien. Pese a que la situación no da lugar a risas, si alguien sonríe o se ríe despreocupadamente, cualquier persona en sus cabales podría pensar que está fuera de sí, ya que no se ajusta en absoluto a la situación. Es decir, que sirve para recriminarle cómo puede pensar siquiera en reírse en una situación así.

Básicamente cuando en coreano decimos “웃음이 나오다”, nos referimos a que nos reímos o que no podemos evitar reírnos porque algo, alguien o una situación es graciosa, ocurrente o simpática. Pero al mismo tiempo sirve para casos contrarios, cuando nos da risa una situación por ser demasiado absurda, descabellada o insólita. Así por ejemplo, supongamos que hemos venido trabajando arduamente por un proyecto en el cual hemos invertido esfuerzo, tiempo y demás. Pese a ello, si las cosas salen mal, podemos expresar:

“웃음만 나오네” o “웃음밖에 안 나오에” que traduciríamos como “no puedo menos que reirme”, “solo me limito a reir” o “esto es de risa”.