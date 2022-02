‘Un popurrí de fin de año’ & ´Han Ji Min

Un popurrí de fin de año (A year-end medley, 해피 뉴 이어)





“Si todo en la vida saliera según lo planeado, ¿qué habría de divertido? ¿Acaso lo mágico, las cosas más extraordinarias no suceden cuando uno menos lo espera?” Estas frases abren ‘A year-end medley’ (Un popurrí de fin de año), una película tipo Love Actually o todas esas películas al estilo de la famosa productora británica Working Title, diseñada para atraer público en época de fiestas. Una película ómnibus, es decir que presenta varias historias independientes con uno que otro vínculo entre sí, en este caso ocurridas en un hotel ficticio llamado Emross.





‘A Year-end Medley’ (Un popurrí de fin de año) es una comedia romántica que se mantiene fiel a su género de principio a fin. Sus historias pueden resultar predecibles para algunos pero sus personajes son adorables e imposibles de no amar. El humor que impregna las historias es refrescante y sobre todo inocuo, mientras que la alegría y el optimismo que se perciben a lo largo de toda la película hacen de esta una buena obra para ver al comenzar un nuevo año. De ahí su título original es mucho mejor que ‘A Year-end Medley’ (Un popurrí de fin de año) -su título para el mercado internacional- pues dice ‘Happy New Year’, Feliz Año Nuevo.





ⓒBH Entertainmnet

Rostros del cine coreano: Bang Eun Jin





Han Ji Min debutó primero en la televisión, en la archiconocida serie ‘All-in (올인)’ que convirtió en súper estrellas a Lee Byung Hun y a Song Hye Kyo. Eso fue en 2003. Más tarde, amplió su espectro de actuación al cine, apareciendo por primera vez en la pantalla grande en un papel secundario de la película ‘Golondrina azul (청연)’. Desde entonces llevó una carrera muy activa en diversos ámbitos. En el cine en particular, integró el elenco de importantes producciones, tales como ‘Saludo de amor (장수상회)’ y ‘La edad de las sombras (밀정)’ del director Kim Ji Woon. En esta última cinta, actuó al lado de Song Gang Ho y Gong Yu. Sin embargo, las películas mencionadas como las mejores de Han Ji Min no están incluidas en las ya aludidas. Pues una es ‘El encuentro fatal (역린)’, una película que le sirvió para cambiar un poco su imagen de niña dulce y alegre, al dar vida a la reina Jeongsun, registrada en la historia como una de las mujeres más ambicisoas y frías de la Dinastía Joseon, de una manera formidable.





Otra, hasta la fecha catalogada como la obra cúspide de Han Ji Min, es ‘Miss Baek (미쓰백)’ de la directora Lee Ji Won, que obtuvo varios premios al cine en Corea entre 2018 y 2019. Por su actuación en este film, Han recibió también varios galardones, como el premio Cheongryong (Dragón Azul) y el premio Baeksang a Mejor actriz, además del reconocimiento como mejor actriz de 2018 otorgado po la Asociación Coreana de Críticos de Cine.





Han Ji Min es una actriz en evolución y lo más destacable de ella es que no discrimina géneros ni plataformas. En otras palabras, no permite que su popularidad le encasille y acepta papeles tanto grandes como pequeños, ya sea en mega producciones o películas de bajo presupuesto. Y justamente gracias a su buena disposición el público la pudo ver en producciones como ‘Dos luces: Relumino (두개의 빛: 릴루미노)’, un cortometraje independiente excelentemente filmado, aunque no llegó a estrenarse comercialmente.