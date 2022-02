Doctor Prisionero (13) 딱 걸렸어

Subtítulos

이재환 : 야 우리가 그렇게 쉽게 무너질 것 같아?

너 딱 걸렸어.

Lee Jae Hwan: Oye, ¿crees que nos derrumbaremos así de fácil?

Te han pillado in fraganti.

이재준 : 재환아 그래서 니가 죽는 거야. 멍청해서.

Lee Jae Jun: Jae Hwan, por eso eres tú el que tiene que morir. Por ser un imbécil.

이재환 : 뭐?

Lee Jae Hwan: ¿Qué?





Expresión de la semana:

딱 걸렸어

Pronunciación: ttak geollyeosseo

Traducción: Te han pillado in fraganti





Explicación gramatical

딱 걸렸어 es una expresión que se usa en situaciones negativas, que implican delitos de menor a mayor escala, faltas o errores.

Aquí, el adverbio 딱, que en castellano corresponde a ‘justo', se usa con el sentido de precisamente, ciertamente, correctamente y tiene como sinónimos 바로, 확실하게, 제대로, 정확하게, que poseen el mismo significado. Con este adverbio se enfatiza el hecho de que el culpable ha sido atrapado en el acto.

Por su parte, el verbo '걸리다' tiene varios significados entre los cuales se incluyen: pescar, atrapar, caer, agarrar, coger. En este contexto, 걸리다 se usa para indicar que algo o alguien ha sido descubierto pese a que pretendía permanecer oculto a la vista de los demás. Por ejemplo, se puede usar en los siguientes casos:

“수업 시간에 졸다가 선생님께 걸려서 벌을 받았다 (Me quedé dormido en clase y el maestro me descubrió y me castigó)” o “과속하다가 무인 카메라에 걸리고 말았다 (Las cámaras de seguridad me pillaron tratando de conducir con exceso de velocidad)”.