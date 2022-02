Lee Hyo Seok, “La llanura”

ⓒ Getty Images Bank

En el pastizal, a la orilla del arroyo, jugueteaba una pareja de perros. Sin temor del cielo ni vergüenza de la llanura y sin esconderse de la mirada humana, los perros estaban entregados a la libre expresión de sus instintos. Por el contrario, el que se sentía avergonzado era yo.

Sin duda, era culpa de la estación. Un juego semejante hubiera sido imposible de ver en el llano durante el invierno. Solo cuando la llanura está verde y los pájaros salen por fin de sus cascarones, los perros se entregan a tales retozos. Ante ese espectáculo, no pude enfadarme ni ponerme sarcástico.









Al otro lado de la alambrada se veían unas fresas tardías. Era imposible aguantar el sano apetito que despertaban.

No tenía por qué fustigarme con culpas y remordimientos por codiciar las fresas y cruzar la alambrada, puesto que, sin importar a quién perteneciera el huerto, el traspasar alambradas era algo natural en los habitantes de la llanura.

Sin embargo, al descubrir la silueta de una persona en la sombra del manzano, salté precipitadamente el alambrado y me desgarré la ropa.





과수원 철망 너머로 엿보이는 철 늦은 딸기.

지날 때마다 건강한 식욕을 참을 수 없다.





탐나는 열매에 눈독을 보내며 철망을 넘기에

나는 반드시 가책과 반성으로

모질게 마음을 매질하지 않았으며 그럴 필요도 없었다.

그것이 누구의 과수원이든간에 철망을 넘는 것은

차라리 들사람의 일종의 성격이 아닐까~





그러나 능금나무 그늘에 난데없는 사람의 그림자를 발견하자

황급히 뛰어넘다 철망에 걸려 나는 옷을 찢었다.









Entrevista a la crítica de literatura Jeon So Yeong:

Si el protagonista hubiera visto la cópula de los perros en la ciudad, hubiera apartado la vista con disgusto, pero en el campo y en primavera, el comportamiento de todos los seres vivos es natural y hermoso. En la escena de la alambrada y las fresas, la alambrada representan las prohibiciones sociales, el límite que no se debe cruzar. Sin embargo, Hakbo lo cruza y recoge unas fresas y también se acuesta con Okbun. Es su forma de decirnos que las prohibiciones sociales no pueden reprimir el deseo. Y cuando describe la relación que tuvieron como “dulce como una fresa silvestre”, nos está diciendo que no hay nada de inmoral en lo que hicieron, sino que es algo natural y común a todas las criaturas que habitan la llanura.









Vino el miedo.

No llegó de la llanura, sino del pueblo, de la mano del hombre. No es la naturaleza la que crea el miedo, sino la sociedad humana.

Después de tres noches, me soltaron, pero de Munsu no tenía noticias. Él tardaría bastante más en salir. Habíamos hecho muchos planes entretenidos para el verano, pero ahora que estaba solo, ya no tenían ninguna gracia.

La llanura estaba cubierta de campanillas y forsitias. Los helechos brevifontes también florecieron en el pantano. De vez en cuando se posaba primorosamente la garza bruja en la orilla del agua.

La estación estaba en su plenitud.





공포는 왔다.





그것은 들에서 온 것이 아니요,

마을에서, 사람에게서 왔다.

공포를 만드는 것은 자연이 아니요,

사람의 사회인 듯싶다.





사흘 밤을 지우고 쉽게 나왔으나 문수는 소식이 없다.

오랠 것 같다.

여러 가지 재미있는 여름의 계획도 세웠으나 혼자서는 하릴없다.





들에는 도라지꽃이 피고 개나리꽃이 장하다.

진펄의 새고사리도 어느덧 활짝 피었다.

해오라기가 가끔 조촐한 자태로 물가에 내린다.

시절이 무르녹았다.









Lee Hyo Seok nació en 1907 en Pyeongchang y falleció en 1942. Debutó como escritor en 1928 con el relato “La ciudad y los fantasmas”.