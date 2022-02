Con nombre propio: Jo Sumi

ⓒ SMI Entertainment

Jo Sumi, más conocida como Sumi Jo en el escenario internacional, es una soprano de coloratura lírica de renombre mundial. Nacida en 1962 en Corea del Sur, comenzó a tocar piano desde que tenía cuatro años. Sumi, quien mostró un talento excepcional en música desde niña, estudió en la Escuela de Artes Sunhwa, y más tarde en el departamento de música vocal de la Facultad de Música de la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl, tras ingresar con las mejores calificaciones. Pero nada más entrar a la universidad, la joven Sumi comenzó a recibir peores notas en los exámenes, porque se alejó de los estudios al distraerse por su primer amor, que encontró en la universidad. Entonces, sus padres y profesores, lamentando que el talento de Sumi quedara desaprovechado, la separaron de su novio y la enviaron a Italia para que estudiara canto en la Academia Santa Cecilia en Roma.

Allí, la joven logró centrarse de nuevo en los estudios, y gracias a sus arduos esfuerzos por superar la barrera de idioma y adaptarse al nuevo entorno, apenas en dos años en Roma, comenzó a ganar varios concursos internacionales de canto. Finalmente, en 1986 hizo su debut operístico como Gilda con ‘Rigoletto’ de Verdi. No llevó mucho que su talento fuera reconocido por directores de fama mundial, incluido el maestro legendario Herbert von Karajan quien la llamó “voz del cielo” cuando la surcoreana hizo una audición con él en 1988. Desde entonces, Sumi actuó en diversas salas de ópera de prestigio mundial, como La Scala de Italia y la Ópera Metropolitana de Nueva York, y colaboró con diversos artistas y orquestas de renombre internacional, como la Orquesta Sinfónica de Vancouver y la Filarmónica de Viena, por mencionar algunas.





ⓒ SMI Entertainment

Los logros de Jo Sumi como soprano son innumerables. Además de ganar siete concursos de canto internacionales, se convirtió en la primera diva asiática en asumir un rol protagónico en los cinco principales teatros de ópera del mundo, incluso antes de cumplir 30 años.

También es ganadora de La Siola d'Oro, el mayor honor para un vocalista, así como de un Grammy, además de ser la primera asiática en lograr el Premio Puccini. Durante su carrera de 36 años, grabó más de 50 álbumes, y en 2021, se convirtió en la primera surcoreana en ingresar en la lista del Salón de la Fama de Asia.

La soprano, actualmente con 59 años, continúa viajando por el mundo y presentándose en los mayores escenarios, acompañada de las mejores orquestas. ¿Y cuál será el secreto que la mantiene en la cima? Sumi Jo cuenta que llevó una vida muy abnegada y estricta para mantener siempre en buen estado su cuerpo, que para ella es su instrumento. Siempre se acuesta y se levanta temprano, intenta no resfriarse ni tampoco estresarse mucho. Nunca bebe agua fría, ni hace salidas nocturnas. Ni que decir que, durante sus 36 años de carrera, solo asistió una o dos veces a la fiesta tras la actuación. Pero lo más importante para ella es no caer en la arrogancia, para no descuidarse y poder mantener su entrenamiento.