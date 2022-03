Choi Jin Young, “El muro de rocas”

ⓒ Getty Images Bank

Sonaba el celular en modo vibración. Era un número desconocido y preferí apagar el aparato. Había hecho la denuncia, pero nada había cambiado. La fábrica seguía operando. Quizás algún día hubiera una inspección y les cayera la orden de retirar los productos, pero ¿ese “algún día” tendría alguna relación con mi denuncia? No estaba segura. Simplemente yo añadía otra roca.









¿Me convertiría en una delatora si los denunciaba? Seguramente sí. ¿Cómo pagaría el préstamo entonces? ¿Y si me hacían juicio por hacer falsas acusaciones?

Lo pensé tanto que me dio migraña. Buscaba todos los días en internet sobre los plastificantes de ftalato. Era un hormona ambiental que alteraba el sistema enconcrino y era cancerígeno. Se detectaba a menudo no solo en los juguetes, sino también en un montón de productos para la casa. ¿Lo sabría la gente? ¿Sería que la sustancia no era tan tóxica? Cuanto más lo pensaba, más me sumergía en la confusión.





난 내부 고발자가 되는 건가?

당연히 잘리겠지?

대출금 이자는 어쩌지?

괜히 신고했다가 무고죄 같은 걸로 고소당하면 어쩌지?





며칠 동안 편두통이 심해지도록 고민했다.

아침 저녁마다 초조한 마음으로 프탈레이트 가소제를 검색했다.

환경 호르몬 추정 물질이며 발암 물질이라고 했다.

그런데도 장난감뿐 아니라 각종 생활용품에서 자주 검출된다고 했다.

다들 알고도 쓰는 건가?

그렇게 나쁘지는 않은 건가?

생각할수록 헷갈렸다.









Entrevista al profesor de literatura coreana Bang Min Ho de la Universidad Nacional de Seúl:

No hay pena más grande que perder a un hijo. Perder a un progenitor es triste pero natural; en cambio, perder a un hijo es un dolor insoportable. La historia presenta dos problemas: uno es la práctica ilegal de la compañía fabricante de juguetes para la que trabaja la protagonista y el dilema de denunciarlos o no; y el otro es el incidente de su infancia con su amiga Jangmi. Ambos incidentes son como piedras que le pesan en el corazón a la protagonista. A través de la metáfora del muro de rocas, la autora trata de decirnos que todos cargamos con una pena o culpa en la vida.









Ahora sé qué quise evitar entonces. No quería saber cuándo mentía, de qué me avergonzaba, a qué le escapaba, por eso viví tratando de olvidarlo. Y cada vez que me ocurría algo parecido, más trataba de olvidarlo.

Al final me convertí en una adulta que naturalizó las cosas malas, una adulta detestable que, a pesar de saber que algo no estaba bien, se acostumbró a engañarse diciéndose que las cosas no estaban mal del todo.





그 때 내가 무엇을 피하려고 했는지 이제는 안다.

내가 어떨 때 거짓말하는 인간인지,

무엇을 부끄러워하고 무엇에서 도망치는 인간인지 생각하기 싫었다.

그래서 잊고 살았다.

비슷한 일이 반복될수록 더 잊으려고 했다.





결국 나는 나쁜 짓을 나누며 먹고 사는 어른이 되었다.

괜찮지 않다는 걸 알면서도 괜찮겠지, 아직은 괜찮겠지,

기만하는 수법에 익숙해져 버린 형편없는 어른.









Choi Jin Young nació en 1981 en Seúl. Debutó como escritora en 2006 con el relato “El trompo”.