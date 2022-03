Con nombre propio: BoA

ⓒ SM Entertainment

BoA es un indiscutible ícono musical y una pionera de k-pop que ha roto numerosos récords durante más de dos décadas como cantante. ‘Estrella de Asia’, ‘Genia’ o ‘Pionera de Hallyu’ son algunos de los títulos que atesora la artista.

Nacida en 1986, BoA o Kwon Boa, por su nombre verdadero, fue descubierta por Lee Soo Man, productor musical y fundador del gigante del entretenimiento SM, en una audición en 1998. Tras un periodo de duro entrenamiento con la agencia, finalmente debutó en agosto de 2000, cuando tenía apenas 14 años, con su primer álbum titulado ‘ID; Peace B’. Actualmente, no es tan difícil ver adolescentes en grupos de ídols, pero hace veinte años era toda una novedad que una chica tan joven debutara como solista. Pero más allá de su edad, BoA logró cautivar el corazón del público por su gran talento en canto y baile, y saltó rápidamente al estrellato en el país.

Pero la joven cantante no solo consiguió gran popularidad en Corea, sino también en el extranjero. En 2002, lanzó su primer álbum regular en Japón, ‘Listen to My Heart’, del que vendió más de 1 millón de copias en el país nipón. BoA se convirtió en toda una estrella en el archipiélago japonés, al ser la primera artista de Corea en subir a la cima de las listas diaria y semanal de Oricon de Japón.

En 2009, incluso llegó al sector musical estadounidense. Con el álbum que lleva su nombre, ‘BoA’, se convirtió en el primer artista coreano en entrar en el ranking Billboard 200. Esta diva es considerada como toda una pionera en dar a conocer la música pop coreana en el extranjero, algo que ningún otro artista había logrado hacer, éxito que más tarde sirvió como guía a muchos cantantes de k-pop.





ⓒ SM Entertainment

Convertida en una gran cantante, con una voz y un baile perfecto, BoA también mostró gran talento como cantautora. En su exitoso álbum ‘No.1’, lanzado con 15 años de edad, presentó por primera vez un tema escrito y compuesto por ella, titulada ‘Realize (Stay With Me)’.

Desde entonces, incluyó varios temas propios en sus álbumes, hasta que en 2012, eligió ‘Only One’, escrito y compuesto por ella, como canción principal. Tras el éxito de ese tema, la solista comenzó a tener más confianza al mostrar su estilo musical en los álbumes.

Además, también ha trabajado como actriz, uniéndose al elenco de varias películas y dramas, y recibió elogios como mentora y jurada en diversos programas televisivos de audiencias, por sus sagaces comentarios.

Con una trayectoria de 22 años, y convertida en directora no ejecutiva de SM desde 2014, BoA sigue en activo como cantante y continua mostrando presencia en el mercado musical. En enero, debutó como integrante de ‘GOT the beat’, la primera subunidad del grupo femenino de proyecto ‘Girls on Top’ del sello SM.