Reforma organizacional de Presidencia

El presidente electo Yoon Suk Yeol está decidido a llevar a cabo una reforma organizacional de la Oficina Presidencia, postura bien se vio reflejada en el comentario que hizo esta semana de suprimir de las labores de Presidencia toda actividad relacionada con investigación y vigilancia secreta a altos cargos, y también a particulares.

En este contexto, anticipó que desmantelará la oficina del secretario presidencial de asuntos civiles, una de cuyas tareas principales hasta la fecha ha sido comprobar la rectitud y la conducta de los altos cargos, así como tratar asuntos conectados a familiares del presidente. Abogó, en cambio, por reactivar el sistema de inspector presidencial especial en sustitución al secretario de asuntos civiles, un cargo creado en 2014 para contrarrestar la corrupción de altos cargos, sobre todo aquellos pertenecientes a la Oficina Presidencial, y de parientes directos del presidente, incluyendo su cónyuge, hijos y hasta sus primos.

La reforma que propone Yoon tiene por objeto dispersar el poder concentrado en Presidencia. Considera las enormes competencias que ejercen los secretarios presidenciales, incluso por encima de los ministros, un desequilibrio de poder que a menudo dificultó la coordinación de políticas y los procesos de toma de decisiones dentro del Ejecutivo. Así, se prevé que tras la investidura de Yoon Suk Yeol, la Oficina Presidencial sufrirá cambios en su organización, y lo más factible es que disminuya el número de secretarios-jefe, que actualmente cuenta con ocho para asuntos politicos, asuntos civiles, comunicación con el pueblo, sociedad civil, recursos humanos y para asuntos socioeconómicos y empleo.

Sin embargo, y al recordar las funciones que actualmente cumplen las oficinas de distintos secretarios presidenciales, no parece fácil suprimir ninguna de ellas.

En tanto, otra decisión que deberá tomar el presidente electo - con la asistencia de su comité de transición- es qué políticas de su predecesor desechar y cuáles mantener durante su mandato. La primera labor del comité de transición será por tanto analizar las políticas impulsadas por el Gobierno de Moon Jae In, mientras se vaticina que sobrevivirán aquellas para promover la economía popular y la reactivación económica. En cualquier caso, el nuevo Ejecutivo no podrá ignorar la composición del Parlamento, donde The Minjoo - actual oficialismo aunque inminentemente será la oposición- ostenta la mayoría, pues cualquier iniciativa que planee poner en marcha deberá contar con el debido respaldo legislativo.

Así, lo más deseable parece que el Gobierno entrante evite no llevar la contraria a su predecesor porque sí, y analice tanto objetiva como racionalmente las políticas en marcha para impulsarlas con miras a un mejor resultado.