¿Cumplió su “vida útil” el Ministerio de Igualdad?

La propuesta del presidente electo Yoon Suk Yeol, de desmantelar el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, ha desatado una fuerte polémica en Corea del Sur. Su postura es que ya no tiene utilidad y que su misión ha quedado desfasada en la era actual, mientras que Ahn Cheol Soo, a cargo del comité de transición, muestra una mayor flexibilidad al afirmar que decidirá el futuro de dicha cartera entre las muchas opciones que existen, mientras que el partido oficialista The Minjoo muestra opiniones cruzadas.

En realidad, mantener o no el Ministerio de Igualdad de Género es un dilema que viene de hace tiempo. Quienes apoyan su supresión alegan que la sociedad surcoreana ya ha alcanzado cierto nivel de igualdad de género, y su existencia en sí puede motivar tanto el feminismo radical como conflictos de género. La promesa electoral de Yoon de desmantelar esa entidad considera esta corriente, y es vista como una estrategia de campaña para conquista el voto de hombres jóvenes, especialmente aquellos en sus veinte y con un fuerte rechazo contra las feministas.

Como argumentos para suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, el presidente electo sostuvo que actualmente es difícil solucionar problemas particulares de discriminasción o desigualdad sexual u otros crímenes de género, en base a principios inflexibles que defienden de forma dogmática y con criterios absolutos dar el mismo trato a hombres y mujeres. Además, planteó que a estas alturas es más importante establecer un marco para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual, y reivindicar a las víctimas ante casos particulares de injusticia.

Pero el tema ha desatado una gran polémica, incluso dentro del oficialismo, pues aún entre los integrantes del partido en el poder The Minjoo hay opiniones contrapuestas. Por un lado, unos se oponen a suprimir dicho ministerio pues afirman que la igualdad que el presidente electo asegura ha mejorado en gran medida en la sociedad surcoreana no implica equidad, y por tanto dicha cartera debe mantenerse. En tanto, otros que puntualizan que los nombres no son importantes y que el ministerio podría desmantelarse y ser reemplazado por un comité de igualdad de género, con similares competencias.