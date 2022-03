Universidad de Policía (4) 말 바꾸기 없다

Subtítulos

오강희: 혼자 김칫국 마신 거는 정식 입학하면 그때 사과할게.

Oh Gang Hi: Cuando ingreses oficialmente, entonces me disculparé por haber cantado victoria antes de tiempo sin razón.

강선호: 나도 그게 누군지 정식 입학하면 그때 말할게.

Kang Seon Ho: Yo también te responderé quién era esa persona, cuando ingrese oficialmente.

오강희: 야, 너 말 바꾸기 없다.

그럼 나도 이제 너네 자치대 응원해야겠다.

Oh Gang Hi: Oye, ojo con cambiar de opinión.

Entonces desde ahora alentaré a tu unidad.





Expresión de la semana

말 바꾸기 없다

Pronunciación: mal bakuki eopta

Traducción: Ojo con cambiar de opinión





Explicación gramatical

Esta frase literalmente significa “no se puede cambiar de palabra”, o sea, “no se te ocurra cambiar de parecer” o también “ojo con decir otra cosa” u “ojo con retractarte de lo que acabas de decir”.

말 es como bien saben un sustantivo equivalente a: palabra, decir, habla, dicho; en tanto que 바꾸기 se trata del verbo 바꾸다 (cambiar, modificar) al cual se le añade la desinencia -기, con lo cual se convierte en un sustantivo. Por tanto 바꾸기 correspondería a ‘cambio’, ‘modificación’. Por último, 없다 es no haber, no existir.

“말 바꾸기 없다 (ojo con cambiar de opinión)” se usa para apremiar a alguien a que cumpla con lo prometido, que mantenga su palabra hasta el final y no la niegue ni cambie de parecer en el futuro, incluso en el supuesto caso de que la situación de vuelva desfavorable o adversa para dicha persona.

En coreano solemos usar la forma ‘~기 없다’ o ‘~기 없기’ en el momento de hacer promesas o advertir a alguien. Por ejemplo: “너 혼자 가기 없다 (prométeme que no irás solo/a)” o bien podemos decir “너 혼자 가기 없기”, con el mismo significado.