Pyun Hye Young, “El nacimiento de un zoológico”

ⓒ Getty Images Bank

Desapareció el lobo siberiano de 120 centímetros de largo, con una cola de 48 centímetros y un peso de 47 kilogramos.

Dotado de patas más gruesas y largas que las de sus congéneres, solía subirse a una roca para quedarse contemplando la lejanía, pero era difícil saber lo que miraban esos profundos ojos pardos.

En particular, era muy voraz. Lo alimentaban en las horas de comida con dos pollos, pero su hambre no se saciaba y siempre andaba mordisqueando las ramas de los árboles.

Los expertos explicaban que un lobo podía permanecer cinco días sin comer, pero nadie decía nada de lo que podría ocurrir una vez transcurrido ese tiempo.









El lobo avanzaba lentamente hacia él. El pelaje del animal brillaba blanquecino, iluminado quizás por la luna, o por el poste de luz, o por los lejanos faros de los automóviles. Lo miró amenazante con sus ojos pardos ligeramente entornados.

Cuando vio aquella mirada, algo se movilizó dentro del hombre, aunque nada cambiara en él. Como sea, el alcohol que se le había subido hasta la cabeza se evaporó en un instante.

El lobo pasó junto al hombre inmóvil y se perdió lentamente en la oscuridad.

Él, en cambio, se quedó largo rato en ese sitio escudriñando las tinieblas en las que desapareció el animal.





늑대가 천천히 사내 쪽으로 걸어왔다.

달빛인지 가로등 불빛인지 먼 데서 오는 차들의 불빛인지

알 수 없는 빛이 늑대를 비추고 있었다.

늑대의 몸이 하얗게 빛났다.

치켜 올라간 황갈색 눈이 사내를 부드럽게 노려보았다.





늑대와 눈이 마주쳤을 때 무엇인가 사내를 서서히 움직였다.

생각이 그랬을 뿐 달라진 것은 아무것도 없었다.

다만 머리끝까지 차올랐던 알코올이 한순간 증발해 버렸다.

늑대는 우두커니 서 있는 사내를 지나쳐 천천히 도심 속으로 사라졌다.





사내는 이미 어둠 속으로 사라진 늑대를 눈으로 더듬으며

한참 동안 그대로 서 있었다.









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

Los seres humanos pensamos que somos distintos de los animales, pero en realidad no nos diferenciamos mucho de ellos, pues vivimos en la jungla que es la sociedad moderna. Es muy típico de Pyun Hye Young mostrar el lado oscuro de la ciudad y la sociedad humana utilizando animales. Nos quiere decir que los límites de lo humano y lo animal no son claros y que la vida que llevamos no es muy diferente de la de las bestias.









El antiguo deportista de tiro se acercó a la sombra y le disparó el tiro de gracia.

Abatida en el suelo, la sombra se retorció tosiendo. La sangre negra se extendió por el asfalto y mojó los pies del hombre. La bala había atravesado el cuerpo de la sombra. Fue entonces él cuando se dio cuenta de que no deseaba matar al lobo.

Aquello que estaba tumbado en el suelo no era el lobo, sino el tipo que se arrastraba en cuatro patas por las laderas de la colina cubierto con una piel de animal. Incluso podía ser que no fuera él sino otro, ya que la ciudad estaba llena de personas que iban disfrazadas de esa manera. Todos se veían iguales porque usaban pelajes parecidos.





왕년의 사격선수가 쓰러진 그림자에게 다가가 한 발 더 쏘았다.





바닥에 쓰러진 그림자가 몸을 쿨럭거리며 비틀었다.

시커먼 피가 아스팔트 위로 흘러내렸다.

발이 젖어왔다.

총알이 검은 그림자의 몸을 관통했다.

사내는 그제야 자신이 바라던 것이 늑대의 죽음이 아님을 깨달았다.





쓰러져 있는 것은 털가죽옷을 입고

네 발로 기어서 구릉을 내려가던 남자였다.

그 남자가 아닌지도 몰랐다.

거리에는 털가죽옷을 입은 사람이 아주 많았다.

비슷한 디자인의 털가죽 때문인지 그들은 모두 닮아 보였다.









Pyun Hye Young nació en Seúl en 1972. Debutó como escritora en 2000 con el relato “Sacudiendo el rocío”.