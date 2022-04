Jo Hyeon, “La manera de pescar alegremente en Marte” II

ⓒ Getty Images Bank

Al enterarse por el pronóstico metereológico que habría precipitaciones, Kim fue a pescar de noche una isla del Mar del Sur, donde conoció a Kang.

Sentados cerca sobre unas rocas mientras llovía, Kim y Kang lanzaron sus cañas de pescar al mar oscuro y empezaron a hablar.

Kang empezó a contar de un amigo que perdió a su hermana en esa isla. Había ido a pescar con dos amigos y se había muerto ahogada junto a uno de ellos que intentó salvarla. Kang sospechaba del que había sobrevivido, pero Kim le tenía lástima por el sentimiento de culpa que habría sufrido toda la vida.









Parece que mi amigo hizo algunas averiguaciones el año pasado sobre ese tipo. Estuvo mirando las actividades en las que participaba en el club de pesca del que se hizo socio y también averiguó sobre su trabajo... Lo que esperaba era que sufriera un accidente parecido al de su hermana, es decir, que se cayera de las rocas de alguna costa y se ahogara. Eso sería lo ideal, pero también podría caerse de la plataforma del metro cuando viene el tren, ¿no cree? Usted sabe, la vida moderna está llena de peligros. Mi amigo empezó a imaginarse ese tipo de cosas y a dejarse llevar por la tentación.

¿A usted no le pasa, Kim? ¿No le ha pasado nunca que le picaba la espalda y no podía rascarse porque no se podía mover?





“사실, 친구 녀석은 작년 이맘때도 그 놈 뒤를 캐보았다고 해요.

그 놈이 가입한 낚시 동호회 활동도 주시하고, 직장도 살펴보고...

어쩌면 여동생과 똑같은 사고가 그놈한테도 일어나길 기대하고 있었는지 모르죠.

여동생이 그랬던 것처럼 갯바위라면 금상첨화겠지만 꼭 그렇지 않더라도

막 진입하는 전철을 기다리는 플랫폼 같은 곳이라도요.

현대사회라는 게 한 발자국만 안전선에서 벗어나면 위태로운 게 아니던가요.

친구 녀석은 언젠가부터 그런 상상이

참기 힘든 유혹으로 솟구쳤다고 하더라구요.





김형은 그런 적 없나요?

등이 미치도록 간지러운데도 몸을 움직일 수 없는 사정이 있어

시원하게 긁지 못하는 상황 같은 거 말이예요.









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

Así como un pescador pasa la mitad de su vida averiguando qué es lo que atrapó y que es lo que dejó escapar, el sobreviviente de un accidente sale a pescar una y otra vez movido por ese doloroso recuerdo. No sabemos quién subió esta frase, pero podría ser tanto Kim como Kang. Sigue saliendo a pescar para encontrarle un sentido a la vida. Lo que pescó Kang esa noche no fue solo un pez grande. A través de su conversación con Kim, Kang conoció la verdad, perdonó la muerte de su hermana y empezó una nueva vida. Quizás algún día Kim también pueda pescar el sentido de la vida que le permita superar el sentimiento de culpa.









Lanzamos la caña de pescar muchas veces en la vida. A veces atrapamos algo y otras veces somos los atrapados. A veces se nos escapa y otras veces lo soltamos. Sin embargo, cuando termina la pesca, es mejor dejar ir nuestros sentimientos en el torrente del tiempo. Dicen que los que se vuelven expertos en algo, sea en ajedrez, montañismo o incluso floristería, aprenden sobre la vida a través de su afición. Lo mismo se aplica para la pesca.

El pargo de cabeza negra que Kang había atrapado en este viaje era más que suficiente. Si bien no lo había pescado yo, quizás ese pez de brillantes escamas plateadas reviva en algún sueño como un mensajero y se pasee lentamente por el corazón de alguien.

Allí en el mar donde se agitan las historias de cada uno de nosotros, allí es donde se juntan todas las que cosas que atrapamos y dejamos escapar a lo largo de nuestra vida.





우리는 인생의 많은 것에 낚싯대를 드리운다.

때로 잡기도 하고 잡히기도 한다.

그리고 때로는 놓치기도 하고, 놓아주기도 한다.

그러나 낚시가 끝나면 포인트에서의 희로애락은

그대로 세월의 물살에 흘려보내는 것이 좋다.

꾼의 경지에 오른 사람들은

바둑이나 다도, 혹은 등산이나 하다못해 꽃꽂이에서도 인생을 배운다고 한다.

그렇다면 그런 교훈은 낚시에서도 가능할 테다.





이번 조행은 강이 낚은 감성돔으로 족하다.

비록 내가 잡지는 못했지만 은빛으로 번쩍이는 이 물고기는

언젠가 꿈의 전령으로 되살아날지도 모르겠다.





그리고 누구나의 마음속을 어슬렁거리며 돌아다닐 것이다.





각자가 간직하고 있는 사연들이 바다풀처럼 흔들리는 곳.

그 곳은, 누구나 살아오면서 잡기도 하고 놓치기도 한

모든 것들이 모여 있는 곳이다.









Jo Hyeon nació en 1969 en Damyang, Jeolla del Sur. Debutó como escritor en 2008 con el relato “La elegante filosofía de los vasos de papel”.