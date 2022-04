Universidad de Policía (7) 하는 거 봐서

Subtítulos

강선호 : 수사 다 끝나면 학교로 돌아오실 거죠?

Kang Seon Ho: ¿Cuando acabe la investigación regresará a la universidad, verdad?

유동만 : 너 하는 거 봐서 임마.

Yoo Dong Man: Depende de cómo te portes.

강선호 : 왜 이렇게 튕기세요?

Kang Seon Ho: ¿Por qué se hace el difícil?

유동만 : 싫으면 튕기지도 않아 이 새꺄.

Yoo Dong Man: Si no me cayeras bien ni siquiera me haría el difícil.

강선호 : 예?

Kang Seon Ho: ¿Eh?





Expresión de la semana

하는 거 봐서

Pronunciación: haneun geo bwaseo

Traducción: Depende de cómo te portes





Explicación gramatical

하는 거 봐서 se traduce literalmente como ‘veré cómo lo haces’ o ‘veré cómo te portas’. O sea que Dong Man le está diciendo a su discípulo que todo depende de este último para que Dong Man se decida a regresar a la Universidad de Policía o no.

Esta expresión se usa cuando recibimos una petición o una pregunta y en lugar de darle una respuesta clara o hacer lo que nos pide, le contestamos a cambio que lo decidiremos más luego, tras observar cómo actúa o se expresa la otra persona que nos ha pedido el favor.

En el enunciado ‘하는 거 봐서’, la palabra ‘봐서’ es la forma abreviada de ‘보고 나서’, que significa ‘después de ver/observar’. En esta oración, '나다' se usa como verbo auxiliar, y constituye la estructura '-고 나다', la cual se coloca después del verbo para indicar que la acción indicada por el verbo anterior ha terminado. Por lo tanto, ‘하는 거 봐서’ significa: 'decidiré lo que diré o haré (algo) después de ver cómo te portas o actúas'.

Podemos usar esta estructura con otros verbos. Por ejemplo en lugar de ‘하다 (hacer)’ se puede emplear ‘먹다’ como veremos en el siguiente caso. Supongamos que un niño le dice a su papá: “아빠, 피자 더 시켜 주세요. (Papá, pídeme más piza por favor)” Entonces su padre le responde: “너 먹는 거 봐서 (Primero veré cuánto comes y luego de pediré más)”.