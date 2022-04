‘De sangre caliente’ & Jungwoo

De sangre caliente (뜨거운 피)





La historia se desarrolla en una ciudad ficticia llamada Guam y se ambienta en la primera mitad de la década de 1990. Allí vive Heesu, que trabaja para el Anciano Son, dueño de un hotel local que ejerce un poder absoluto en la zona. Durante largo tiempo fue su brazo derecho, haciendo para él todo tipo de trabajos sucios, pero ahora siente que ha fracasado en la vida, pues aún en sus cuarenta no ve un futuro decente ni para él ni para la mujer que ama. Ahí es cuando aparece frente a él Cheoljin, un viejo amigo suyo que pertenece a una banda criminal que ambiciona apoderarse de Guam. Heesu se siente tentado a probar un nuevo camino, sin embargo mientras vacila, un gran caos se desata en Guam y se ve en mitad de un incontrolable torbellino.





La película, si bien es del género de film noir, presenta la vida de sus personajes, hombres del mundo de los crímenes que llevan una vida oscura y violenta, sin nada del romanticismo típico de dicho género. Tampoco alude a grandes organizaciones mafiosas, ni a la complicidad entre poder y dinero, ni a la tiranía o la corrupción de las autoridades. En lugar de ellos, se enfoca en gente que pertenece a los estratos más bajos de la sociedad, gente que debe luchar cada día para sobrevivir. De hecho, ninguna de las decisiones que toman los personajes de la historia, ni de los métodos a los que recurren para su supervivencia o las formas que adoptan para solucionar sus problemas son decentes. Mas bien son miserables, hasta mediocres. Sin embargo, justamente eso dota de realismo crudo a la cinta, que su realizador, el escritor y ahora director de cine Cheon Myeong Gwan, quiso que fuera verosímil, como de aquellos delincuentes de baja calaña cuyo único medio de supervivencia son sus puños.





ⓒBH Entertainmnet

Rostros del cine coreano: Jungwoo





Jungwoo debutó primero en televisión, y en cine su primera obra fue ‘Running Seven Dogs (7인의 새벽)’, un estreno de 2001 donde tuvo un papel muy pequeño, que pasó desapercibido. La producción con la que dio a conocer su nombre, aunque tampoco tan ampliamente como para lograr el estrellato, es la película ‘Deseo (바람)’, el film que lo convirtió en 2010 en ganador del Premio al Mejor Actor Revelación del año en los Daejong Awards. La cinta no logró un satisfactorio resultado comercial, no obstante obtuvo muy buenas evaluaciones de la crítica, además de ganar un pequeño pero muy sólido grupo de fans. Y fue por su actuación en esa película que, tres años más tarde, fue elegido para protagonizar la serie televisiva ‘Responde 1994 (응답하라 1994)’, que registró altas tasas de audiencia.





Fue a partir de ‘Responde 1994’ cuando la carrera de Jungwoo repuntó. Después de esa serie, le empezaron a llover ofertas de directores y productores, reconociendo tardíamente su talento y potencial interpretativo. Así, desde 2013, año en que emitieron dicha producción, Jungwoo ha venido forjando una carrera estable y bastante prolífica, con obras que le permitieron ganar tanto el cariño del público como los elogios de la crítica. Algunas de ellas son ‘C’est Si Bon (쎄시봉)’, ‘Himalaya (히말라야)’ en la que actuó al lado del gran Hwang Jeong Min, y ‘Nuevo Juicio (재심)’, donde representó un papel inspirado en un personaje de la vida real.





Aparte de las películas anteriormente mencionadas, todas del género dramático, Jungwoo se jactó de su capacidad interpretativa en películas de otros géneros, demostrando al público que es un actor versátil, aunque hasta ahora lo recuerdan como el joven desenvuelto e inteligente que habla en dialecto de Busan en la serie ‘Responde 1994’. Dos obras a citar en este contexto son la película de época ‘Heungboo: el revolucionario (흥부: 글로 세상을 바꾼 자)’, que retuerce el cuento tradicional coreano Heungboo Nolboo, y la comedia ‘El vecino (이웃사촌)’.