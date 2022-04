Universidad de Policía (8) 뭐가 걱정이야

Subtítulos

권혁필 : 체포할 땐 빠져있어.

수사권은 나랑 유교수만 있으니까.

Kwon Hyeok Pil: Tú no intervengas en la detención.

Solo Dong Man y yo tenemos autoridad para investigar.

최희수 : 베테랑이 둘이나 있는데 뭐가 걱정이야.

빨리 끝냅시다.

Choi Hi Su: Con dos veteranos como Uds. no hay nada de qué preocuparse.

Terminémoslo de una vez.





Expresión de la semana

뭐가 걱정이야

Pronunciación: mwoga geokjeongiya

Traducción: No hay nada de qué preocuparse





Explicación gramatical

“뭐가 걱정이야” es una expresión que se utiliza para indicar que todo está en orden, que no hace falta preocuparse de nada. En este enunciado el pronombre interrogativo “뭐” no se refiere a hechos o cosas desconocidas o inciertas. Por otro lado, si bien literalmente se interpreta como ‘Qué es lo que te preocupa?’ o ‘Qué es lo que te inquieta?’, dentro del contexto en el que Hi Su la enuncia no es una pregunta en sí sino más bien significa: 'las preocupaciones están de más’ o sea, ‘no tengo nada de qué preocuparme'. Por tanto, sería lo mismo que decir ‘아무것도 걱정할 것이 없다’ o ‘걱정할 것이 하나도 없다’.

Además del uso que ya sabemos, podemos enunciar esta frase cuando alguien está preocupado/a por algo pero le decimos que hay varias soluciones, así que deje de inquietarse. Les daré un ejemplo para que se ilustren mejor. Supongamos que un amigo está ansioso porque el autobús tarda demasiado en llegar. Entonces le tranquilizaremos diciéndole: “‘뭐가 걱정이야. 버스 안 오면 택시 타면 되지.” (¿De qué te preocupas? Si no llega el autobús, puedes tomar un taxi.)”

Por cierto, 뭐가 걱정이야 pertenece al lenguaje informal. Para un nivel de mayor respeto diremos: “뭐가 걱정이예요?” o mucho más formal aún “뭐가 걱정이십니까?”