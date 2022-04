Cheon Seon Ran, “El juego de la sombra”

ⓒ Getty Images Bank

5 de diciembre de 2037:

Voy a escribir un relato sobre la soledad. Estaría bien que el protagonista fuera una viajera del espacio como yo. Voy a copiar la motivación de que se marcha de su planeta como una desterrada y vaga por el espacio sideral. Sin embargo, no encuentra la respuesta en ninguna parte y vuelve a su planeta lleno de heridas solamente para encontrarse con un ser, solamente para ser consolado y recibir empatía de ese ser.









La razón principal por la que me sometí a la operación fue mi trabajo.

Ya nada me lastimaría si dejaba de empatizar con la gente. Fue la explicación que dieron los médicos cuando hablaron de la operación.

Todos tenemos un espejo en la mente con el que reflejamos el corazón del otro. Empatizamos a través de ese espejo, con el observamos y replicamos los sentimientos de los demás. El enojo o el dolor del otro despierta sentimientos empáticos en nosotros que nos ponen en la misma situación que esa persona.





내가 수술을 결심하게 된 이유 중 가장 큰 몫은 직업에 있었다.





타인에게 공감하지 않음으로써 상처받지 않을 수 있다.

수술이 처음 소개되었을 때 의학계에서는 그렇게 설명했다.

누구나 머릿속에 거울을 가지고 있다.

상대방의 마음을 비출 수 있는 거울이다.

그 거울을 통해 상대방의 감정을 관찰하고 모사하며 공감을 이끌어낸다.

상대방의 화난 마음, 상처받은 마음,

그로 인해 내 안에서 피어나는 공감대의 형성,

그 감정이 나를 상대방과 같은 처지에 놓이게 한다.









Entrevista a la crítico de literatura Jeon So Yeong:

Compartir la pena como una sombra significa empatizar con el dolor del otro. Ira y Doah llaman a esa capacidad como un superpoder. Es muy sugestivo porque significa que tener empatía no es fácil. La gente del futuro se elimina la empatía con una operación para protegerse emocionalmente y no lastimarse. Sin embargo, es evidente que no son más felices sin la empatía. Eso es porque el tratar de compartir los sentimientos del otro, por muy doloroso que sea eso, es lo que nos hace seres humanos en última instancia.









«¿Otra vez jugando a ser mi sombra?»

«Estoy compartiendo tu dolor»

Sabía que yo no era Doah y que no podía compartir su dolor, pero quién sabe. Doah se había llevado mi dolor convirtiéndose en mi sombra cuando éramos niñas. Quizás yo pudiera hacer lo mismo ahora.

Cuando Doah se despertase, le contaría la historia que no pude contarle antes. “Imitaré tus acciones, repetiré tus palabras, te abrazaré por detrás y te murmaré al oído que todo está bien”, me dije.

Cuando estaba con Doah, sentía una especie de punzada en el pecho, como si tuviera una contractura muscular.Tal vez este fuerte sentimiento que había entre nosotras me hiciera volver a ser la de antes.





‘또 그림자 하는 거야?’

‘네가 아파하는 걸 내가 나눠가지는 거야’





나는 절대로 도아가 될 수 없으므로,

그 아픔을 나눠 가질 수 없다는 걸 알고 있는데도 혹시 몰라서.

도아는 내 그림자가 되어 내 아픔을 조금씩 나눠가졌다.

나도 그럴 수 있기를 빌어.





도아가 일어나면 끝내 하지 못한 이야기를 마저 할 것이고,

끝내 풀지 않은 공식을 풀어낼 것이다.

네 행동을 따라 할 것이고, 네 말을 따라 읊으며

너를 등 뒤에서 끌어안고 괜찮다고 속삭일 것이다.





도아와 함께 있으면 조금씩 가슴께가 아려온다.

근육이 뭉친 것처럼 말이다.

어쩌면 우리 사이의 가장 강력한 감정 하나가,

내 모든 것을 원상태로 돌려 놓을지도 모르겠다.









Cheon Seon Ran nació en 1993 en Incheon. Debutó como escritora en 2019 con el relato “El puente derrumbado”.