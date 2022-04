Gala Méndez: “Shot de Soju” es un espacio donde compartir intereses y dudas sobre Corea del Sur

ⓒ Gala Méndez

Cada viernes a las 6 de la tarde, en Nayarit, México, se emite un programa de radio que arranca con el efusivo saludo coreano “Annyonghaseyo”. Bautizado como “Shot de Soju”, una producción de Radio UAN (Universidad Autónoma de Nayarit), ofrece un espacio cultural y musical que abarca diferentes temas sobre Corea del Sur, desde entretenimiento, hasta historia y actualidad.

Detrás del programa está la productora Gala Méndez, quien no solo ha ideado el proyecto, sino que se encarga de investigar y escribir los guiones, y también de la locución con sus compañeras de equipo.

El vínculo de esta mexicana con Corea del Sur comenzó en 2016 por el famoso drama “Boys of the Flowers”, que la llevó a adentrarse en el mundo del entretenimiento surcoreano. Sin embargo, su interés no quedó ahí y fue aumentando cada día, hasta convertirse en un enorme afecto por la cultura coreana en general, que busca compartir con todos los que aman este país.

Hoy Gala comenta a KBS World Radio cómo nació el programa "Shot de Soju" y sus aspiraciones con este proyecto, además de compartir su visión sobre la creciente popularidad de la ola coreana en México.





