So You regresa con nuevo álbum

So You, ex integrante de la extinta banda Sistar, lanzará un nuevo álbum el 27 de abril titulado “Day&Night”.





El proyecto llega un año y un mes después de su single “Good Night”, que salió en marzo del año pasado, y marca el regreso de So You tras fichar por la agencia Big Planet Made.





So You debutó en junio de 2010 con el grupo femenino Sistar, que obtuvo gran popularidad con éxitos como “So Cool”, “Loving U”, “Give it to me”, “Touch my body”, “Shake It” y “I like that”.





No obstante, en 2017 la banda se desintegró al expirar los contratos de representación con la agencia Starship Entertainment.