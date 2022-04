TNX programa su debut en mayo

ⓒ P NATION

TNX ha lanzado un nuevo teaser sobre su esperado debut.





Previamente, P NATION, agencia creada por el famoso cantante PSY, anunció que el 17 de mayo sería el lanzamiento de una nueva banda de chicos, surgida en el programa de audiciones, “LOUD” de SBS.





TNX (The New Six) lo integran Kyung Jun, Jun Hyeok, Hyun Soo, Tae Hun, Hwi y Sung Jun.





Tras una larga espera, finalmente TNX debutará el 17 de mayo a las 6:00 p.m. (hora coreana).