“Boy With Luv” lidera los vídeos de BTS con 1,5 millones de visitas

El MV de “Boy With Luv” de BTS ha superado los 1.500 millones de reproducciones en YouTube.





Según anunció Big Hit Music, el tema logró ese hito el 21 de abril sobre las 5:00 p.m. (hora de Corea), 3 años después de su lanzamiento el 12 de abril de 2019, y cinco meses de superar 1.400 millones de visitas, el pasado noviembre.





Es el primer vídeo musical de BTS que supera 1.500 millones de visionados en YouTube.





“Boy With Luv” forma parte de “Map of the Soul: Persona”, el sexto álbum de BTS. Tras saltar directamente al octavo lugar del “Billboard Hot 100” tras su lanzamiento, el tema estuvo en dicho listado durante ocho semanas consecutivas.





BTS planea lanzar un nuevo álbum el próximo junio.