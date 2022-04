Activación de convenios básicos de OIT

ⓒYONHAP News

Corea del Sur activó el día 20 tres convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, u OIT, lo que implica que tendrán el mismo poder vinculante que las leyes nacionales del país.

Concretamente, entraron en vigor el convenio No.29 sobre trabajos forzosos, el No.87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el convenio No.98 sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva. Su ratificación fue impulsada como una de las tareas prioritarias del Gobierno de Moon Jae In, concretándose en el Parlamento en diciembre de 2020. Eso motivó una reforma de la Ley de Relaciones Laborales. Por tanto, a partir de ahora no solo los trabajadores con contrato podrán pertenecer a los sindicatos, sino también los desempleados y los despedidos. Además y gracias a los cambios, el Sindicato Nacional de Trabajadores Educativos fue legalizado, tras permanecer como entidad al margen de la ley, y también suprimieron la cláusula que prohibía el pago de remuneraciones a exsindicalistas. Asimismo, quedaron prácticamente anuladas las limitaciones al derecho de acción colectiva, lo que significa que las uniones gremiales podrán realizar protestas con fines políticos no relacionados con las condiciones laborales, algo que hasta la fecha iba contra la ley.

Sin embargo, los sindicalistas exigen ahora una reforma adicional de la Ley de Relaciones Laborales, alegando que los cambios son insuficientes y no satisfacen los requisitos de los convenios fundamentales de la OIT. Si bien coinciden en que los avances logrados hasta la fecha son relevantes y significativos, debe darse un mayor esfuerzo para garantizar plenamente los tres derechos laborales básicos a los trabajadores surcoreanos. La patronal, en cambio, está preocupada por si la Ley sindical es interpretada equivoca o exageradamente, tomando como pretexto el respeto a los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Temen que aumente el caos en los centros laborales, se intensifique el desequilibrio en las relaciones laborales o sean más frecuentes los conflictos sindicato-patronales. De ahí su reiterada petición a las autoridades competentes de establecer leyes u otros marcos institucionales para minimizar los efectos secundarios de la activación de los convenios básicos de la OIT en el país, y para mantener la estabilidad en las relaciones entre sindicatos y patronal.