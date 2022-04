Universidad de Policía (9) 이럴 때가 아니야

Subtítulos

조준욱: 그게 무슨... 그럼 뺑소니란 말이야?

Cho Jun Wook: ¿A qué te refieres…? Entonces, ¿significa que el conductor

se dio a la fuga?

노범태: 말도 안 돼.

No Beom Tae: No lo puedo creer.

오강희: 경찰수사는 시작했겠네.

Oh Gang Hi: Ya habrá iniciado la investigación policial.

강선호: 응. 곧 사라진 운전자 찾을 거야. 아니 찾아야지.

Gang Seon Ho: Sí. Pronto buscarán al conductor que se dio a la fuga.

Mejor dicho, tienen que encontrarlo sin falta.

노범태: 이럴 때가 아니야. 오늘 수사학 휴강이니까 교수님한테 가자 우리.

No Beom Tae: No hay tiempo que perder. Hoy tenemos libre la clase de Investigación Policial, así que vayamos a ver al profesor.

조준욱: 그래, 그러자. 우리가 외출증 받아올게.

Cho Jun Wook: Buena idea. Nosotros nos ocuparemos

de obtener el permiso para salir.





Expresión de la semana

이럴 때가 아니야

Pronunciación: ireol ttaega aniya

Traducción: No hay tiempo que perder





Explicación gramatical

Este enunciado empieza con 이럴, que es la forma abreviada del verbo ‘이리하다’ y corresponde a ‘hacer así/decir así’.

Esta expresión se utiliza para indicar que la situación actual no se presta para estarse tranquilo, es decir que no es el momento de tomarse las cosas con calma, sino que hay que tomar acción o empezar a hacer algo rápidamente.

‘이러다’ es la forma abreviada del verbo 이리하다 que significa ‘hacer o decir algo de tal manera’ y se puede usar en situaciones que se aplican tanto al hablante como al oyente. Expresiones alternativas a ‘이럴 때가 아니야’ pueden ser: ‘이러고 있을 때가 아니야’ o ‘이렇게 있을 때가 아니야’ y todas significan ‘no hay tiempo que perder’.

Por otro lado, en una situación que no afecta o involucra al hablante mismo, pero es aplicable al oyente, el verbo '이러다' puede ser reemplazado por el verbo '그러다', el cual tiene un significado semejante al primero. Así podemos enunciar: “‘그럴 때가 아니야 (no debes perder tiempo/no debes estar así)”. Por ejemplo, suponiendo que alguien está en temporada de exámenes pero no hace nada más que jugar, le podemos advertir: “시험이 내일인데 너 지금 그럴 때가 아니야. 빨리 시험공부 해 (El examen es mañana y ahora no es el momento para estar así. ¡Pónte a estudiar ahora mismo!)”