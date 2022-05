‘Pachinko’ & Lee Min Ho

Pachinko (파친코)





El año pasado todos hablaban de la serie Squid Game. Ahora hablan de Pachinko, una obra que aunque no es coreana, cuenta con coreanos o coreano-estadounidenses no solo en el elenco, sino también en la producción ejecutiva, la readaptación y la dirección, incluso se basa en la obra homónima de una escritora y periodista coreano-americana: Min Jin Lee, que presenta una saga familiar de cuatro generaciones de coreanos étnicos que emigran a Japón y con quienes la historia no siempre es amable. Sin embargo, cada generación persevera, soportando la opresión del colonialismo japonés y encontrando el camino que pueden. Una historia que comienza con una línea que - quizá- marca la idea central, así como el espíritu de la novela: “La historia nos ha fallado, pero no importa”.





Como producción resultante de la colaboración de artistas, realizadores y otros profesionales del cine y la televisión de Corea, Japón y Estados Unidos, Pachinko lleva a la pantalla chica la novela épica de Min Jin Lee en ocho episodios. Concretamente, sigue la historia contemporánea del pueblo coreano, desde la dominación japonesa que sufrió en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, es un relato universal, pues habla de la diáspora, la identidad y la supervivencia, centrándose en la vida de Sunja, una mujer que crece en la Corea colonial en un entorno marcado por constantes frustraciones y tragedias, y por la cruel opresión ejercida por los dominadores.





La joven Sunja se enamora de un hombre quien, tras abandonar Corea logró superar la pobreza y forjar una nueva vida, y tiene un hijo con él. Pero la relación no resulta porque ese hombre está casado. Entonces, otro aparece en su vida. A partir de la separación y el encuentro con estos dos hombres, la vida de Sunja da un giro al decidir marchar a Japón, lugar donde comienza a formar parte de una triste diáspora.





ⓒMYM ENTERTAINMENT

Rostros del cine coreano: Lee Min Ho





Lee Min Ho debutó en 2003 en una famosa serie juvenil de la televisión surcoreana, una producción donde participó durante dos años haciendo un papel pequeño. Desde entonces ejecutó roles secundarios en varias series de la pantalla chica, hasta que dio un gran salto en su carrera con ‘Hombres mejor que flores (꽃보다 남자)’, un remake de una serie japonesa basada en la obra de manga homónima, gracias al cual se convirtió en un ídolo del hallyu, la ola coreana. Así, la carrera de Lee Min Ho se centró en la televisión y sigue así hasta la actualidad, siendo otro título destacable a parte de mencionado, ‘La leyenda del Mar Azul (푸른바다의 전설)’ que coprotagonizó con la actriz Jun Ji Hyun.





Lee Min Ho llegó relativamente tarde a la gran pantalla, en 2008, con un papel periférico en la película ‘Elemigo Público Regresa (공공의 적 1-1)’. Sin embargo, ese mismo año pasó directamente a asumir el rol protagónico de una película: la comedia ‘El E.T. de nuestra escuela (울학교 이티)’. Posteriormente, estrenó dos películas más, una en 2015 y otra en 2016, aunque ninguna de las dos obtuvo críticas positivas. Esas cintas fueron la película de acción ‘Gangnam 1970’ y ‘Bounty Hunters’, donde dio vida a un astuto cazarrecompensas.





En realidad, la carrera de Lee Min Ho no es tan diversa o prolífica, contrastando con la enorme fama y popularidad de la que goza este actor. Dicho esto, sin duda, Pachinko se posiciona ahora como la obra más importante de su filmografía, y sin duda aumentará aún más su reputación a nivel internacional.