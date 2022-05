Con nombre propio: Cho Yong Pil

ⓒ YONHAP News

Cho Yong Pil es una de las figuras más representativas de la historia de la música popular de Corea del Sur. Muchos se refieren a él como “el músico de todos los tiempos”, “la leyenda viva” o “el emperador de la música pop coreana”.

Comenzó su carrera musical en 1968 como guitarrista de la banda ‘The Atkins’. Al año siguiente, se unió a otra banda ‘Five fingers’ que actuaba en los escenarios del Ejécito estadounidense estacionado en Corea. Posteriormente, formó otros grupos como ‘Five Fingers’ y ‘The Kim Trio’, hasta que comenzó como solista en 1976 con la canción ‘Regresa al puerto de Busan’. Cho Yong Pil salta al estrellato con este tema, pero en 1977 es acusado de consumir marihuana y se ve obligado a alejarse del mundo de la farándula.

Sin embargo, en 1980 resurge y vuelve con la canción titulada ‘Mujer fuera de la ventana’, que fue el tema principal de una radionovela. Esta canción, junto con otros temas del primer álbum de Cho en solitario como ‘Pelo corto’, causaron gran sensación en el país, y llevaron a Cho nuevamente a la cima del estrellato. Así, ese disco fue el primero que vendió más de 1 millón de copias en Corea.

Desde entonces, Cho Yong Pil ha mantenido una brillante carrera musical, dejando una huella sin precedentes en la historia de música coreana. Es el primer cantante que ha vendido más de 10 millones de discos en Corea, y también el primer coreano en subir en el escenario del Carnegie Hall de Estados Unidos y del NHK Hall de Japón. De 1980 a 1986, Cho ganó prácticamente todos los premios musicales importantes del país hasta que, a finales de 1986 djo que rechazaría cualquier galardón, para “dejar espacio” a otros músicos. A partir de entonces, Cho se centró más en actuar en vivo, tanto en el país como en el extranjero, y no tanto en aparecer en espectáculos de televisión.





Cuando hablamos de Cho Yong Pil no podemos dejar de mencionar la cultura del fandom. Los grandes grupos de fans que seguían con gran pasión a Cho en los años 80 son considerados como el comienzo del fenómeno fandom en Corea del Sur. Pero Cho es elogiado hasta la fecha no solo por la gran popularidad que tuvo en el apogeo de su carrera, sino también por no conformarse con el éxito y probar nuevos retos musicales constantemente.

De hecho, Cho no ha dejado de estudiar ni de interpretar música de todos los géneros - desde rock & roll, pop, trot hasta canciones infantiles- con un estilo único.

Su último y decimonoveno álbum salió en 2013, y temas como ‘Bounce’ y ‘Hello’ han tenido muy buena acogida entre melómanos de todas las edades, dejando entrever una vez más su enorme potencial musical. Y una buena noticia para sus fanes es que Cho Yong Pil planea regresar este año con un nuevo álbum. Según informaron en abril fuentes del sector, Cho ha comenzado recientemente a trabajar en un nuevo disco, con el objetivo de presentar su comeback en nueve años desde ahora.