Universidad de Policía (12) 아무리 그래도 그렇지

Subtítulos

최팀장: 너 지금 용의자랑 뭐하냐?

Jefe de división Choi: ¿Por qué estás aquí con el sospechoso?

주경장: 티 팀장님.

Cabo Joo: Je jefe…

최팀장: 아무리 그래도 그렇지. 수사 중인 용의자랑 지금 뭐 하는 거냐고!

Jefe de división Choi: Por más razones que tengas. ¿Cómo se te ocurre estar con un sospechoso que está bajo investigación?

주경장: 근데요 팀장님. 장재규가 증언한 날,

그 동네에서 그 친구가 찍힌 CCTV도 없고

구속영장 기각될 거 뻔히 아시잖아요!

Cabo Joo: Pero escúcheme jefe. El día que Jang Jae Gyu testificó

él no sale en ninguna cámara de CCTV de esa vecindad.

¡Ud. sabe mejor que nadie que la orden de arresto será desestimada!

최팀장: 입 다물어 이 새끼야. 니들 다 옷 벗고 싶어서 환장했어? 어?

Jefe de división Choi: Cierra la boca.

¿Es que están todos empeñados en dejar sus cargos? / ¿Acaso quieren todos quitarse el uniforme? ¿Eh?





Expresión de la semana

아무리 그래도 그렇지

Pronunciación: amuri geuraedo geureochi

Traducción: Por más razones que tengas





Explicación grammatical

Esta frase empieza con 아무리, adverbio que equivale a ‘incluso’, ‘aunque’, ‘por más que’. Le sigue 그렇다, que a su vez corresponde al adjetivo ‘así’, ‘de esta forma o manera’ e indica que el estado, la forma, la naturaleza, etc., es la misma que la mencionada anteriormente.

아무리 그래도 그렇지 es una expresión que se usa para mostrar que, aunque lo que se diga sea cierto, no constituye una razón suficiente para obrar o decir de cierta manera. También se puede usar cuando quien la enuncia siente la justificación o explicación recibida no es suficiente, más allá de su veracidad y de si es correcta o no.

아무리 se usa principalmente con adjetivos o verbos con la terminación conectora '-아도/어도’. Por ejemplo pueden enunciar: “아무리 바빠도(no importa cuán ocupado estés)”, “아무리 힘들어도 (no importa lo difícil/duro que sea)”, “아무리 열심히 설명해도(no importa cuánto trates de explicarme)”, entre otros.