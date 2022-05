ⓒ Getty Images Bank

No es nada usual que un parque nacional esté en medio de la ciudad y se pueda acceder en metro, como es el caso del Parque Nacional Bukhansan북한산. Como pueden darse cuenta por la terminación “san”, se trata de una cadena montañosa. Su nombre no tiene nada que ver con Corea del Norte –en coreano llamamos “Bukhan” al país vecino-, sino que son montañas que se encuentran al norte del río Han. No es la única elevación que existe en Seúl, pero es la más importante. De hecho, el 70% del territorio coreano está constituido por montañas. En su mayoría, son elevaciones de escasa altura recubiertas de densa vegetación arbórea, por lo que las montañas no son lugares inaccesibles y escarpados, sino más bien bosques y sitios para sumergirse en la naturaleza. Esto explica que el montañismo y el senderismo sean la actividad física predilecta de los coreanos, especialmente de la gente de edad madura. El Parque Nacional Bukhansan tiene una superficie total de casi 80.000 km2 y se extiende de forma alargada de norte a sur. Se encuentra en el límite norte de Seúl, colindando con varias ciudades de la provincia de Gyeonggido. Es prácticamente una isla ecológica en medio de la ciudad, un gigantesco pulmón que le insufla aire puro a las áreas urbanas que la rodean, en las que viven alrededor de 20 millones de personas. Debido a la facilidad de su acceso, 5 millones de personas lo visitan al año, por lo que está registrado en el Libro Guinness de los Récords como el “parque nacional más visitado del mundo por unidad de área”.





El Parque Nacional Bukhansan consta de dos áreas montañosas separadas por el paso de montaña Uiryeong우이령: el monte Bukhansan propiamente dicho que se encuentra al sur de dicho paso y el monte Dobongsan도봉산, al norte. El monte Bukhansan presenta tres picos importantes, de los cuales el más alto es el Baegundae백운대, con 837 metros de altura. Si bien es lo suficientemente alto como para poder ser avistado en gran parte de Seúl, apenas toma medio día escalar hasta la cima y descender aunque, por supuesto, depende de las condiciones físicas del montañista. El monte Dobongsan, aunque algo más bajo, tiene mayor número de picos, de los cuales el más alto es el Jaunbong자운봉, con 740 metros de altura. Tanto el monte Bukhansan como el Dobongsan ofrecen espectaculares formaciones rocosas que dejan sin aliento a quienes se toman el trabajo de subir a las montañas para contemplarlas. Otro gran atractivo de estos montes son los valles, recorridos por arroyos cantarines de agua cristalina y potable. Esta combinación de óptimas condiciones naturales hacen que se puedan encontrar más de 1.300 especies de flora y fauna dentro del Parque Natural.





Todas las montañas de Corea, además de ser grandes reservas naturales, son verdaderos museos al aire libre, pues es fácil encontrarnos con templos budistas incrustados en los rincones más acogedores de sus laderas, como si se tratasen de gemas. El Parque Natural Bukhasan tiene más de un centener de estos templos y ermitas budistas, muchos de ellos con una historia milenaria. Además, en estas montañas se encuentran las ruinas de la antigua Fortaleza de Bukhansanseong, que tiene más de 2.000 años de historia. Como pueden apreciar, las montañas coreanas son verdaderas cajas de sorpresa que aúnan naturaleza, historia y arte. Todo esto está a disposición del público de forma gratuita, ya que en Corea no se paga entrada para acceder a los Parques Nacionales. Existen 64 rutas de acceso para subir a estos montes, clasificadas según su grado de dificultad en fáciles, moderadas, intermedias y avanzadas. Es decir, las hay para todos los gustos: para hacerlas en familia con los niños y también para los que son expertos en escaladas. Incluso se puede bordear las montañas Bukhansan y Dobongsan. Es el llamado Camino Dullegil둘레길, que tiene una longitud de casi 72 km y se divide en 21 tramos. Son tantos los itinerarios que pueden hacerse y cambian tanto los montes según las estaciones que uno podría pasarse la vida recorriendo todas las rutas en distintas épocas del año sin cansarse ni dejar de sorprenderse nunca.