Girls´ Generation vuelve por su 15º aniversario

Girls' Generation regresa a los escenarios 5 años después para celebrar su 15º aniversario de debut.





Según anunció SM Entertainment, la banda de segunda generación de K-pop vuelve al completo en agosto con nuevo álbum, el primero desde "Holiday Night", su sexto álbum completo publicado en agosto de 2017.





Tras debutar en 2007 con el sencillo "Into The New World", Girls' Generation se ha convertido en una de las bandas femeninas más representativas del K-pop. Entre sus éxitos figuran "Girls´Generation", "Gee", "Genie" o "Lion Heart".