Seventeen comienza gira mundial en junio

Seventeen se prepara para una gira mundial el próximo mes.





Bajo el nombre de "BE THE SUN", arrancará con dos conciertos en Seúl el 25 y 26 de junio. Posteriormente viajarán a América del Norte, donde actuarán en 12 localidades de Estados Unidos y Canadá: Vancouver, Seattle, Oakland, Los Ángeles, Housten, Fort Worth, Chicago, Washington D.C., Atlanta, Belmont Park, Toronto y Newark.





A finales de año, entre noviembre y diciembre, Seventeen actuará en Asia, aunque por ahora no han confirmado fechas ni lugares.





Es la primera gira mundial del grupo desde "Old To You", que tuvo lugar en 2019, antes de la pandemia.