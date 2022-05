Son Heung Min, máximo goleador de Premier League

ⓒYONHAP News

Son Heung Min, del Tottenham Hotspur, ha logrado el título de mejor goleador de la Premier League inglesa, siendo el primer surcoreano y asiático en lograr dicho reconocimiento. Hon consiguió el título del máximo goleador de la temporada 2021-2022 con 23 goles, junto con el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool.

El futbolista surcoreano firmó los tantos que le situaron como máximo goleador durante el partido contra Norwich City FC, donde anotó dos goles, su vigésimo segundo y vigésimo tercero de la temporada. Su primer gol del encuentro le permitió empatar con Salah en el ranking de goleadores y con el segundo le superó, aunque el egipcio le igualó el mismo día al sumar un gol contra Wolverhampton Wanderers. Así, tras ellos quedan Cristiano Ronaldo, del Manchester United, con dieciocho goles, y Harry Kane con diecisiete.

Aunque Son y Salah empataron como los mejores goleadores de la primera liga inglesa, muchos comentaristas destacan la superioridad del surcoreano por no anotar goles mediante penaltis, a diferencia de su rival, quien logró 5 de los 23 mediante tiros a puerta por la máxima sanción. En toda la historia de la Premier League apenas diez futbolistas se convirtieron en máximo goleador de la temporada sin penaltis, y solo tres de ellos - Andy Cole, Luis Suárez y Therry Henry- firmaron más tantos que Son.

Además, Son Heung Min subió al primer puesto del Power Ranking de la Premier League y fue incluido entre los once mejores en Team Of The Season, al brillar sin discusión como el más laureado de la liga inglesa, considerada la más exigente del mundo y escenario soñado por todo futbolista.

Otro dato a resaltar es el alto porcentaje de tiros exitosos de Son, que en la presente temporada atacó el arco contrario 86 veces y anotó 23 tantos, logrando un golaveraje del 27%, superior al 17% de Salah, al 16% de Ronaldo y al 13% de Kane. Incluso trece de esos goles los metió con el pie izquierdo, corroborando que es un jugador polifacético, capaz de marcar en la meta contraria aún en “circunstancias imposibles”.

Con el resultado de 2021-2022, a Son Heung Min solo le faltan dos goles para llegar al número 100 en la Premier League, un número redondo que marcará otro récord histórico tanto para el propio jugador, como para el fútbol coreano en general.