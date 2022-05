Universidad de Policía (14) 잘됐다

Subtítulos

노범태: 난 다 끝난 줄 알았는데… 선호 니가 우리 연락도 안 받고 그래서.

No Beom Tae: Pensé que todo había terminado… Es que Seon Ho, tú, no atendías nuestras llamadas ni nada.

조준욱: 그니까. 너 임마 우리가 몇 번이나 찾아간 거 알지?

Cho Jun Uk: Eso digo. ¿Sabes cuántas veces fuimos a verte?

강선호: 미안해. 자격이 생겼을 때 당당하게 나타나고 싶었어.

Kang Seon Ho: Lo siento. Es que quería presentarme ante ti cuando estuviera en condiciones de hacerlo.

노범태: 그래도 진짜 잘됐다. 진짜 잘됐어.

No Beom Tae: Como sea, me alegro mucho por ti. Me alegro mucho.





Expresión de la semana

잘됐다

Pronunciación: jaldwaetda

Traducción: Me alegro por ti





Explicación gramatical

잘됐다 empieza con el adverbio 잘 (bien, bueno); este va seguido del verbo 되다 (ser, transformarse, convertirse, pasar, llegar a ser, etc.).

잘 됐다 deriva del verbo 잘되다 que equivale a ‘ir bien’, ‘pasar algo bueno’, ‘salir bien’, ‘tener éxito’.

Esta expresión se usa cuando quien la dice está felíz de ver que todo ha salido bien, que las cosas han terminado bien o que todo ha ocurrido tal como esperaba y deseaba.

Para enfatizar un poco más el sentido positivo de esta expresión podemos añadirle los adverbios 정말 o 진짜, que significan ‘realmente’, ‘verdaderamente’. Así enunciaríamos: “정말 잘됐다” o “진짜 잘됐다”, ambas con el sentido de ‘me alegro mucho por ti’. En estos casos, el verbo 잘되다 se conjuga siempre en pasado.

Al contrario, cuando las cosas no han salido como esperábamos pero pese a la decepción más bien lo consideramos como una oportunidad positiva para el futuro, podemos decir: “오히려 잘됐어 (Es mejor así)”.