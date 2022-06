Hyolyn confirma fecha de regreso

ⓒ Bridge Entertainment

Hyolyn ha alegrado a sus fans con su próximo regreso para julio.





El 3 de junio, su agencia bridʒ explicó que la “reina del verano” volverá después de dos años, con el lanzamiento de un nuevo álbum en julio.





También solicitó mucho interés por la cantante, asegurando que el nuevo trabajo de Hyolyn irá más allá de las actuaciones mostradas en el programa ‘Queendom 2’ de Mnet, donde ya demostró ser una artista integral y talentosa.





Hyolyn debutó en junio de 2010 como integrante de la disuelta banda Sistar, que lanzó varios éxitos de K-pop como ‘So Cool’, ‘Loving U’, ‘Give it to me’, ‘Touch my body’, ‘Shake It’ y ‘Like that’.