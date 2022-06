Jang Na Ra anuncia planes de boda

ⓒ Lawon

Jang Na Ra se casará a finales de junio.





La actriz anunció la noticia con una carta escrita a mano en Instagram, explicando que se casará con su pareja, con quien mantiene una relación desde hace dos años, ajeno al mundo de la fama.





Tras la boda continuará su carrera de actriz, trabajando con pasión y carió en diversos proyectos, y se disculpó por no dar más detalles de su prometido, para evitarle molestias en el trabajo.





La actriz y ex cantante de 41 años es una de las celebridades más representativas del país, gracias a su apariencia juvenil y a su excelente desempeño en famosas series televisivas como “Sell Your Haunted House”, “V.I.P” y “Fated To Love You”.